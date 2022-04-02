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【全民快檢】港府要求下周五至日全民做快檢 林鄭稱自願性質不禁出行

股樓投資 13:09 2022/04/02

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港府要求全港市民在下周五至周日，即4月8至10日，一連3天每日做一次新冠病毒快速抗原測試。行政長官林鄭月娥表示，這是讓政府了解本港目前感染情況，有關做法屬自願性質，並非替代全民檢測，也不會禁止出行，一旦結果呈陽性須於24小時內上報，檢測陰性不用申報。

【同場加映】溫股知新：再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

林鄭指出，近日確診宗數有下降趨勢，現時本港隔離設施亦較充足，家居支援等配套相對到位，包括快測陽性呈報平台每日可應付十多萬宗個案呈報。因此，現階段可以透過進一步推動快檢，讓當局檢視感染人口的百分比，有利於政府日後的抗疫工作。

【延伸閱讀】大行點睇：瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份，請按【見下頁

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她認為，市民要有公民責任感，政府會提供方便，包括派發快速檢測劑並提供呈報平台。當局將會加強宣傳教導市民如何使用快測套裝等，亦會派員協助基層或長者做快測。她亦提到，不清楚實際有多少長者需要人上門協助完成快測，但目前有不少機構提供上門膳食、涵蓋1萬多名獨居長者，屆時可以順便教導他們使用快測。

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記者：林衛

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