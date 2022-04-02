【孳息曲綫】美國就業數據刺激債息上揚 美債孳息曲綫再現倒掛

美國周五（1日）公布強勁的就業數據，帶動美債息率向上，備受市場關注的美債孳息曲綫再度出現倒掛。美國3月新增就業人數43.1萬人，失業率朝著半個世紀以來的低位又邁進一步，由3.8%降至3.6%，在全球爆發疫情前，美國失業率曾低見3.5%的50年來最低。

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由於美國就業市場興旺，市場關注美國聯儲局將着手處理通脹問題，從而令短期利率上揚。截至周五，美國2年期國債利率升至2.46厘，高於10年期國債利率2.39厘，再度出現長短債息倒掛的情況。

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投資市場之所以重視孳息曲綫倒掛，皆因這個訊號往往可預視經濟會步入衰退。歷史上，每當2年期與10年期孳息曲線出現倒掛後，美國經濟出現衰退的概率是100%，只是由曲綫倒掛至真正衰退通常有相當時間的滯後，一般衰退出現的時間介乎9至36個月。

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記者：林衛