  • 16°C
香港時間 : 2022402日 (六) 15:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家論市】冠軍分析師張憶東 市場追求確定性防守性 優質央企呈配置良機

股樓投資 14:33 2022/04/02

分享：

興業證券全球首席策略分析員張憶東發表報告指，面對經濟前景的不確定性，美股將更重視業績和估值的性價比。下階段美國經濟衰退的預期將不斷地成為美股乃至全球股市的擾動因素，讓投資者更趨保守。他重申，現在仍是優質央企的配置良機，在一個充滿不確定性的世界裡，要擁抱確定性、防守反擊。

【同場加映】溫股知新：再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

優質央企具有低估值、業績安全、高股息，防守反擊的配置優勢強。當市場下跌，有可持續的高息率保護；市場上漲，有低估值的修復彈性。中期不確定性的投資環境下，擁抱確定性、擁抱業績和估值的性價比的投資風格將有利於優質央企的配置。該行維持美股乃至全球股市仍有中期調整風險，美股第2、3季將走向「類滯脹期」。

【延伸閱讀】大行點睇：大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

張憶東看好深度價值的優質國企央企，特別是優質央企港股，包括地產、金融、電信運營商、新能源運營商、能源、建築建材等領域的優質央企價值股。以內銀股為例，內銀的資產質量不斷改善，在當前政策減稅降費，疫情受挫主體精準扶持下，疫情所帶來的壞帳損失準備壓力可控。另一方面，穩增長之下社融有望回升，可帶來價值重估。

【同場加映】青姐話：清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

開啟hket App，閱讀全文
板塊 張憶東 港股

上一篇文章

【有相睇】北角尚譽193呎納米樓　5年貶值近70萬

下一篇文章

【孳息曲綫】美國就業數據刺激債息上揚 美債孳息曲綫再現倒掛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

禁飛令今天起取消 檢疫期縮至7日 旅行社推小包團吸客 泰國14天團價格22,999元起
禁飛令今天起取消 檢疫期縮至7日 旅行社推小包團吸客 泰國14天團價格22,999元起
【停牌風潮】未如期發布業績 逾50公司今日停牌 內房股成重災區
【停牌風潮】未如期發布業績 逾50公司今日停牌 內房股成重災區
【多圖】海天一色靚景連大天台　好老公為愛妻豪斥3萬月租　承租Grand Montara特色單位
【多圖】海天一色靚景連大天台　好老公為愛妻豪斥3萬月租　承租Grand Montara特色單位
【二手樓價】麗城花園大單位劈價大平賣　呎價低過9千平市價近三成　皆因一個緣故
【二手樓價】麗城花園大單位劈價大平賣　呎價低過9千平市價近三成　皆因一個緣故
【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤
【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤
【新興職業】「出租伴娘」成內地新興行業 每次薪酬可高達800元人民幣 重要入行關鍵：不能太漂亮
【新興職業】「出租伴娘」成內地新興行業 每次薪酬可高達800元人民幣 重要入行關鍵：不能太漂亮
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款