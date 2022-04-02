【名家論市】冠軍分析師張憶東 市場追求確定性防守性 優質央企呈配置良機

興業證券全球首席策略分析員張憶東發表報告指，面對經濟前景的不確定性，美股將更重視業績和估值的性價比。下階段美國經濟衰退的預期將不斷地成為美股乃至全球股市的擾動因素，讓投資者更趨保守。他重申，現在仍是優質央企的配置良機，在一個充滿不確定性的世界裡，要擁抱確定性、防守反擊。

【同場加映】溫股知新：再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

優質央企具有低估值、業績安全、高股息，防守反擊的配置優勢強。當市場下跌，有可持續的高息率保護；市場上漲，有低估值的修復彈性。中期不確定性的投資環境下，擁抱確定性、擁抱業績和估值的性價比的投資風格將有利於優質央企的配置。該行維持美股乃至全球股市仍有中期調整風險，美股第2、3季將走向「類滯脹期」。

【延伸閱讀】大行點睇：大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

張憶東看好深度價值的優質國企央企，特別是優質央企港股，包括地產、金融、電信運營商、新能源運營商、能源、建築建材等領域的優質央企價值股。以內銀股為例，內銀的資產質量不斷改善，在當前政策減稅降費，疫情受挫主體精準扶持下，疫情所帶來的壞帳損失準備壓力可控。另一方面，穩增長之下社融有望回升，可帶來價值重估。

【同場加映】青姐話：清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛