【國際油價】IEA成員國釋放戰略石油儲備 油價創近兩年最大單周跌幅

受連串消息拖累，國際油價再度回落。美國總統拜登計劃在未來6個月每日從戰略石油儲備釋放100萬桶原油，總量或多達1.8億桶，以應付能源價格上揚的問題。另一方面，國際能源署（IEA）召開緊急會議後宣布，31個成員國也達成了再次拋售戰略石油儲備的決議。

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消息令本周油價大幅上落，紐約期油周五（1日）收報每桶99.38美元，布蘭特期油報104.35美元，一周分別下跌約12.7%及13.5%，創2020年4月以來的最大單周跌幅。

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不過，瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele發表報告指，雖然釋出戰略儲油可能有助於在短期內緩解供應短缺，但該行不認為這是解決全球能源危機的長期做法，也無法解決石油市場的結構性失衡。

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記者：林衛