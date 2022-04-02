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【華為】自加拿大回國在華為地位上升 孟晚舟任輪值董事長

股樓投資 12:24 2022/04/02

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華為公司發布公告，集團完成監事會換屆選舉，選舉產生了監事會主席、監事，以及候補監事。華為副董事長、首席財務官孟晚舟擔任華為輪值董事長，原華為輪值董事長郭平將會擔任監事會主席。根據華為官網顯示，孟晚舟畢業於華中理工大學，碩士。1993年加入華為。歷任公司國際會計總監、華為香港公司首席財務官、帳務管理部總裁。

【同場加映】溫股知新：再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

市場分析，自孟晚舟與美國達成協議獲釋離開加拿大後，她在華為地位上升的最新迹象。輪值董事長在當值期間為公司最高領袖，輪值董事長的輪值期為六個月。同期的輪值董事長還有徐直軍、胡厚崑。

【延伸閱讀】大行點睇：大摩料中資科技股 重現盈利前景 一文看盡20股最新評級及目標價，請按【見下頁

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引述《華爾街日報》指，輪值董事長是華為的不尋常公司組織特點，這一安排將權力分散到一群與華為創始人兼首席執行官任正非共同監督公司的長期高管手中，該職位擁有否決權，但較少參與公司的日常運營。

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記者：林衛

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經濟 中美貿易戰 孟晚舟 華為

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