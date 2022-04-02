【4月部署】光大證券料港股4月溫和反彈 重點推薦8隻股

光大證券發表報告指重，港股4月將溫和反彈，但修復空間有限。在政策層面仍將會對信貸修復提供支撐，今年5.5%左右的經濟增長目標也需要信貸適度發力，未來社融或仍將呈現出持續改善的趨勢。俄烏局勢緩和，雙方有望達成妥協，但仍需時日。另從美國恢復部分中國商品稅收豁免等情況上看，中美經貿關係有可能迎來一定程度的緩和。

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基於外圍風險因素逐步出清後， 「穩增長」政策發力將推動港股復甦。不過全球滯脹的風險仍存，一定程度上壓制港股的修復空間。當前時點歐洲和美國都面臨高通脹的問題。若俄烏衝突下全球能源價格持續攀升，市場對於全球滯脹的擔憂也是壓制港股修復空間的重要因素，故該行判斷港股短期內修復空間有限，反彈預計將比較溫和。

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行業配置方面，光大證券建議關注，受益於Omicron在全球蔓延勢頭的逐漸收斂，需求有望復甦的酒店、餐飲、旅游與博彩等行業。還有，受益於國內「穩增長」政策發力的建築公司，以及資產質地優良的地產公司。最後，反壟斷政策密集期已過去，估值較低具有配置性價比優勢的互聯網股。

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記者：林衛