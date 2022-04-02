  • 15°C
香港時間 : 2022402日 (六) 13:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【4月部署】光大證券料港股4月溫和反彈 重點推薦8隻股

股樓投資 13:23 2022/04/02

分享：

光大證券發表報告指重，港股4月將溫和反彈，但修復空間有限。在政策層面仍將會對信貸修復提供支撐，今年5.5%左右的經濟增長目標也需要信貸適度發力，未來社融或仍將呈現出持續改善的趨勢。俄烏局勢緩和，雙方有望達成妥協，但仍需時日。另從美國恢復部分中國商品稅收豁免等情況上看，中美經貿關係有可能迎來一定程度的緩和。

【同場加映】溫股知新：再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

基於外圍風險因素逐步出清後， 「穩增長」政策發力將推動港股復甦。不過全球滯脹的風險仍存，一定程度上壓制港股的修復空間。當前時點歐洲和美國都面臨高通脹的問題。若俄烏衝突下全球能源價格持續攀升，市場對於全球滯脹的擔憂也是壓制港股修復空間的重要因素，故該行判斷港股短期內修復空間有限，反彈預計將比較溫和。

即睇光大證券4月重點推薦組合：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

行業配置方面，光大證券建議關注，受益於Omicron在全球蔓延勢頭的逐漸收斂，需求有望復甦的酒店、餐飲、旅游與博彩等行業。還有，受益於國內「穩增長」政策發力的建築公司，以及資產質地優良的地產公司。最後，反壟斷政策密集期已過去，估值較低具有配置性價比優勢的互聯網股。

【同場加映】青姐話：清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

開啟hket App，閱讀全文
買入 板塊 港股

上一篇文章

【有相睇】愉景新城三房連裝修　持貨4年半即賣樓　帳面賺136萬

下一篇文章

【全民快檢】港府要求下周五至日全民做快檢 林鄭稱自願性質不禁出行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【停牌風潮】未如期發布業績 逾50公司今日停牌 內房股成重災區
【停牌風潮】未如期發布業績 逾50公司今日停牌 內房股成重災區
【新興職業】「出租伴娘」成內地新興行業 每次薪酬可高達800元人民幣 重要入行關鍵：不能太漂亮
【新興職業】「出租伴娘」成內地新興行業 每次薪酬可高達800元人民幣 重要入行關鍵：不能太漂亮
禁飛令今天起取消 檢疫期縮至7日 旅行社推小包團吸客 泰國14天團價格22,999元起
禁飛令今天起取消 檢疫期縮至7日 旅行社推小包團吸客 泰國14天團價格22,999元起
【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤
【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤
【二手樓價】麗城花園大單位劈價大平賣　呎價低過9千平市價近三成　皆因一個緣故
【二手樓價】麗城花園大單位劈價大平賣　呎價低過9千平市價近三成　皆因一個緣故
【有相睇】打算搬去新界西　方便通關後北上工作　兩周累減320萬沽蔚藍灣畔
【有相睇】打算搬去新界西　方便通關後北上工作　兩周累減320萬沽蔚藍灣畔
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款