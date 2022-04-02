【疫市求生】台灣手信「維格餅家」賣廠求生　倒蝕超過2000萬

▲ 新冠肺炎疫情重創維格餅家的生意，該餅家更要轉售其高雄工廠。（維格餅家Facebook圖片）

台灣手信店「維格餅家」的鳳梨酥，一直都是不少港人遊台的必買手信。不過隨著新冠肺炎疫情持續，重創維格餅家的生意。近日維格餅家更轉售其高雄工廠，減少虧蝕。

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維格餅家近日出售的是高雄觀光工廠「黃金菠蘿城堡」。總面積超過63,836平方尺，在2015年6月完工，故樓齡僅得6年左右。觀光工廠內設有門市、鳳梨酥DIY教室，還有餐廳等。

據台灣傳媒報道，3月初維格餅家在該廠房外公開貼出標售告示，標售底價為2.8億台幣（約7,648萬港元）。日前該餅家公布，該廠房最終成交金額為2.98億台幣（約8,140萬港元），但仍要倒蝕超過8000萬台幣（約2,185萬港元）。

▲ 維格餅家曾經風光一時，2014年的收入高達3.65億港元。（維格餅家Facebook圖片）

今次維格餅家出售工廠，無疑是疫市求生的對策。維格餅家曾經風光一時，在2014年期間，收入高達13.35億台幣（約3.65億港元）。自疫情爆發後，生意一落千丈，前年收入急跌至1.62億台幣（約4,425萬港元），去年更下滑至1.39億台幣（約3,797萬港元）。

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責任編輯：葉泳珊