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【澳元定期存款】澳元定存最高11厘　花旗料澳洲8月加息

10:15 2022/04/02

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下周二澳洲議息，雖然市料不變，但花旗預期央行8月開始加息。

澳洲將於下周二（4月5日）議息，市場憧憬澳洲央行漸趨鷹，預期澳元今年內可挑戰0.79新高大行。花旗料澳洲最快於8月加息。澳元定期存款近期掀加息搶客戰，集友剛把7天年息享10厘，截止期從3月31日到期，已順延至4月底；恒生 （00011） 更押後至6月底，兩行的息率跟中銀香港 （02388） 、富邦及南商看齊。論及冠全城的高息王是滙豐（HSBC）、相同短存更有11厘。至於中長息方面，大小行也鬥搶閘加息，包括招商永隆及大眾銀行；星展最近把1年期勁加0.2厘、至0.6厘。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，澳洲今次議息會議或不會加息，料今年8月才開始加息。問及澳紐加幣哪隻最值博，廖嘉豪認為，最看好澳元，畢竟地緣政治局勢不穩，令商品貨幣急升，或有利於商品貨幣澳元表現。此外，今年8月起，澳洲央行或會連續加息三次，亦可能利好澳元。

展望3大商品貨幣的滙價，廖嘉豪又說，澳元3個月預測為0.74，6至12個月料為0.73。而紐元3個月預測為0.69，半年至1年目標為0.68。對於美國總統拜登擬於今年中大舉釋放石油儲備對加元影響，廖嘉豪對布蘭特期油3個月預測為125美元，未來6至12個月料低見69美元；而美元兌加元3個月預測為1.28，半年至1年預測為1.29。

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光大證券國際外滙策略師黄俊能認為，澳洲下周議息，預期整體貨幣政策將會維持不變，但相信澳洲儲備銀行將會表達，對俄羅斯及烏克蘭緊張局勢引致的通脹壓力，感到憂慮，並預計該國的通脹水平較早前預估為高，儲行將密切留意有關情況。

黃俊能預計澳儲行將於今年第三季開始上調利率，且料澳元今年的高位為0.78、低位在0.68、年底目標價為 0.76。

黃俊能又說，3大主因撐商品貨幣上升，包括︰1、西方國家對俄羅斯的制裁行動，既影響原油及天然氣外，亦妨礙煤產品的出口，導致有關商品價格升至高位。2、澳洲除鐵礦石外，亦是煤炭和液化天然氣的主要出口國，故此價格上升亦支持貿易表現，澳元亦同時受惠。3、何況，澳洲大部分出口產品均銷往中國，而內地兩會後確定今年的GDP增長目標為5.5%，高於市場預期，料將有更多財政措施支持經濟，意味對澳洲出口的產品需求增加，帶動澳洲經濟增長。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

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