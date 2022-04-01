【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥椰棗醬 工序多 勝天然

今午看見穆罕默德媽媽非常忙碌，她拿着大煲，又拿着多個水桶從屋外內走來走去，我走出屋外，又看見她從不遠處搬木柴起火爐，看着她總是忙過不停。

好奇心又八掛，我問媽媽忙甚麼事情？指着火爐上的2個大煲是「乜東東」？

媽媽笑着打開煲蓋给我看，煲內的流質物體看似煮紅豆沙，心諗，她們也吃「紅豆沙」甜品?

▲ 天然火柴爐火煮椰棗醬

她隨即解釋，煲內煮沸的是椰棗，將製作椰棗醬（糖醬），製作椰棗醬有多個工序，現時的只是初步階段，但也要煮約十多小時，現工作只是添加木柴直至完成，待明天繼續。

在第二天早上，媽媽已開始動工，將煲內的椰棗隔走，揸出汁液，重複又重複，看見她相當用力，已感覺辛苦，最後再將精華煮沸，便完工了。

▲ 剩下的椰棗泥作飼料用料

媽媽說，剩下的椰棗泥不會浪費，先將椰棗泥曬乾，再用作飼料，給家中飼養的羊群進食。椰棗的甜如蜜，是天然的甜味劑，比起沙糖及蜜棗更有豐富營養及健康。

加上媽媽自家製作的椰棗醬是濃縮精華，全天然美味，搽上麵包吃相美味，另餅乾或煎餅也是不錯的選擇。

棗椰在非洲熱帶地區盛產，亦是摩洛哥是馳名土產，隨處可見售賣不同種類大細及甜度的椰棗，由於椰棗營養豐富，有礦物質、纖維及抗氧化劑等，所以柏柏爾人當作糧食之一，食數顆巳可補充體力，也有為「沙漠中的麵包」的美譽。

尤其是在 戒月期間晚上的第一餐，椰棗必定是桌上食物之一。

▲ 旅客區商店也有售賣椰棗醬。

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