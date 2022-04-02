【港元定期存款】滙豐渣打罕有鬥加息　1年港元定存最高1.8厘

▲ 4月甫開局，兩間發鈔行即全面調高港元定期存款息。

4月甫開局，大小港銀的港元定期存款吸存戰即開打，包括4月1日暫有5行鬥加港元定期存款息，最搶眼的是兩間發鈔行齊出擊搶特惠息，滙豐（HSBC）及渣打香港 （02888） 不約而同調升3個月、半年及1年期存息。東亞 （00023） 則新推破頂息、工銀亞洲及交銀香港更全面上調息率。

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本周正值跨季度，全周合共7行加息，連同日前富邦及星展提高短中長息。此外，兩間大小行延長優惠，分別為集友剛把冠絕全城的5.8厘、原本於3月31日截止、順延至4月底，此高息王是7天存期，如以存款上限500萬元計，短存速賺約5,500元利息。恒生 （00011） 亦把7天年息享5.5厘、推遲至6月底。

專家指，季結後拆息雖急跌，但港滙轉弱，一度見7.83的兩年低位；何況4月假期多，銀根較緊張，令業界須預留較多彈藥，遂料加息戰持續。

全周共10行調整存息，當中7加1減，大新 （02356） 3月31日微削短存；另外，招商永隆及建行亞洲加完又減。正因多行調息，高息榜又再大執位。先說1年期，富邦勁加至1.8厘，取代信銀國際而稱冠，倘以門檻50萬元計，穩袋9,000元利息。星展亦上調0.1厘、新息率至1.5厘、跟信銀國際看齊排第2。交銀香港及工銀亞洲4月1日齊勁加0.4厘、至1.35厘，雙雙打入5甲。

半年期方面，東亞新推1.5厘而奪冠；中銀香港 （02388） 的1.2厘也高踞季軍。3個月年息，大新因減息而失落冠軍，由勇進的東亞、新推1.2厘取代。

檢視整個3月份，連續4周加息的銀行遠多於減息，專家指，發鈔行罕有輪流鬥加息，令中小行被迫再跟加，大小行鬥為下半年經濟復甦提早備戰。

若單以分行較多的銀行來看，甫踏入第二季，龍頭發鈔行作突擊，滙豐剛提高3個月0.25厘、新息率至0.4厘；半年驟升0.3厘、至0.5厘；1年更勁加0.35厘、新報0.6厘。

順帶一提，中資龍頭行的搶攻也備受關注，中銀香港於3月中推半年1.2厘特惠息，主攻全新客戶，成功透過手機銀行應用程式開戶，並透過旗下手機銀行輸入推廣碼「BBANEWHKD」，開立6個月定存可享優惠年利率1.2厘 ，門檻為1萬元。如以上限30萬元計，全期利息為1,800元； 每位合資格客戶只可開立 「 手機開戶高息定存賞 」 一次 。

比拼大行，如以6個月計，中銀香港的1.2厘、撼贏工銀亞洲及渣打的1厘；而滙豐報0.5厘，恒生是0.3厘。惟須注意，如非全新客戶，中銀香港對指定理財戶的半年期僅0.1厘。同樣，若非特定數碼渠道開立，渣打相同存期4月1日微升0.05厘、至0.15厘。

至於大行的3個月年息，渣打4月1日大加0.3厘、新報0.7厘，拋離滙豐的0.4厘、中銀為0.1厘。可是，不敵工銀亞洲的0.85厘。

一年期卻以滙豐的0.6厘稱霸發鈔行，渣打4月1日加0.1厘、至0.2厘，險勝中銀的0.1厘。

華僑銀行經濟師謝棟銘說，財政司司長陳茂波露口風，指在零售萎縮及出口放緩夾擊下，香港經濟在連續四個季度急增後， 今年首季度料收縮。疫情、地緣政局及通脹上升等因素，均對經濟構成巨大壓力。該行預計GDP從去年的6.4%升幅、將放緩至今年全年僅升2%。

另方面，市料本港最快或於今年底加優惠利率（P），而花旗新近大幅調高聯儲局的加息進程，料未來4個月每次都倍加半厘。花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預計聯儲局於5月、6月、7月和 9月，或連續四次加息50個基點。隨後 11 月和12月加息25 個基點，今年累計加息275個基點、至2.75厘到3厘的政策利率。然後，預計2023年或再加息三次，每次25個基點，最終利率區間可能達3.5厘至3.75厘。

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特約記者︰曾桂芬 責任編輯︰李勝君