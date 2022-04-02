【有盈退休】曾智華：投資炒股要交學費捱世界

近期，不知何解，很多人想跟我學「投資」。相信，絕大部分人其實是想問買哪隻股票，而非踏實地由基礎做起。這類投資者，真是「最佳水魚」！



因為，投資世界，就是一個真實世界。內裏有好人，有壞人；有監管者，有騙徒；有人格高尚者，有天生卑賤者；總之，有兵也有賊!

一個菜鳥闖入投資世界，就似一個年青畢業生闖入職場政治氾濫的辦公室，無數險境在前方。任何大機構都是一個三角形，上到頂尖的，只有極少數人，全部身經百戰，用實力一級級打上去。在過程中，如好運的話可以蒙混過關，但長遠計，必須要有真材實料，經歷血、淚、汗，絕不能靠幸運！

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投資世界比起現實世界，更凶狠，更殘酷，更現實。所以，無論做一盤生意，或簡簡單單炒股票、外幣或期貨的投機者，10個有8個虧本，俗稱被人「放血」。

例如，簡單開辦茶餐廳，首先由租舖、設計、裝修、投牌等，都會被各路「老狐狸」討便宜，甚或騙財。然後，餐廳由樓面、大廚、收銀，以至買手，全部都是騙得就騙。你不懂，當然要「交學費」，否則虧本到你翻白眼，這不是個純情世界！

到投資股票，當然如是。股市之內，大鱷如麻，盜匪如毛，不少大股東皆非以「商業道德」行事。反之，大股東視小股東為「鷓鴣」，不停上下其手，用盡各種財技將小股東的錢財騙進入自己口袋。手法千變萬化，日新月異。為何他們可以如此？

因「智慧」比你高，行事比你狠，心地比你黑，性格比你賤，無惡不作。

在這方面，華爾街「贏晒」，高手如雲，基本上全球金融圈的高手都鬥他們不過。當然，香港股市狡猾的高手也不少。

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說了這麼多，無非告訴你，股市賺錢，不是不可能，而是要帶眼識人，帶眼識股，強調紀律，切忌貪婪無知，要真真正正付出時間鎖定幾隻藍籌實力股研究——市場前景、行業趨勢、公司財務、管理實力等。由基本分析學起。靠聽消息及問號碼就冲入市者，不被當水魚劏就奇，明不明白?

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍