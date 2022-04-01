【澳門賭牌】英皇娛樂酒店退出澳博旗下衛星賭場業務　指高端博彩市場前景黯淡

▲ 英皇娛樂酒店退出澳博旗下衛星賭場業務，指高端博彩市場前景黯淡。

英皇娛樂酒店 （00296） 宣佈，不與澳博 （00880） 旗下的澳娛，續簽前者在位於澳門南灣的英皇娛樂酒店之衛星賭場的經營合約。英皇娛樂酒店指高端博彩市場前景黯淡，雙方合約6月26日屆滿將不續簽。

英皇娛樂酒店發公告，指該賭場是以澳娛持有的博彩批給經營。然而，由於過去兩年之新冠病毒疫情，導致集團一直面對艱難的營商環境，致使集團於截至去年3月底止之年度和截至去年9月底止之6個月期間，均錄得分類虧損。考慮到高端博彩市場的黯淡前景，經過仔細和謹慎的考慮，董事會已決議不與澳娛續簽該等服務協議，並於屆滿日終止集團的博彩業務營運，同時會保留於英皇娛樂酒店的酒店業務。英皇娛樂酒店又指，該決定符合公司及其股東的整體最佳利益。

博企續牌半年半年須付最多8千萬澳門元續費牌

英皇娛樂酒店間接全資擁有的天豪，早於2010年已與澳博簽訂協議，由前者向後者提供服務，而天豪則有權攤分英皇娛樂酒店博彩區每月營運表現之總博彩收益及總博彩虧損。即使在2020年5月，即疫情爆發初期，雙方仍加簽補充協議，英皇娛樂酒店同意繼續向澳博提供服務直至2022年6月26日，即博彩專營權合約的延長期限為止。

所謂衛星賭場，是指澳博於其他公司持有、以私人協議形式營運的賭場。澳門修訂中的博彩法規定，所有賭場日後必須設於博企所擁有的物業內，惟設3年過渡期，意味衛星賭場毋須即時結業。然而，由於6月26日博彩專營權合約屆滿後，博企須支付5,000萬至8,000萬澳門元的續牌費用，才可續牌半年以營運至今年底，消息指不少衛星賭場都因此決定結業。

集團擬擴大酒店業務

除澳門南灣的英皇娛樂酒店外，英皇娛樂酒店亦在港澳經營其餘4間酒店或服務式公寓，截至去年9月底止六個月，酒店業務佔集團總收入約33%，集團稱將尋找合適的機會以妥善利用財務資源，擴大其酒店業務。

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