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【上海半封城】上海美國商會調查：54%受訪企業最近降低全年收入預測　49%指若疫情限制持續到明年將減投資

Hot Talk 22:40 2022/04/01

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上海本周因應疫情而地區輪流「封城」，上海美國商會和中國美國商會於周二（3月29日）及周三（3月30日）就疫情的商業影響進行調查，獲167家會員公司回應，包括76家製造商，會員公司當中120家在上海有業務。結果顯示，54%的受訪者在最近的疫情爆發後降低了對今年的收入預測。49%受訪公司指，若中國目前對疫情的限制持續到明年，將會減少投資。近20%製造商指，疫情限制倘持續，會將製造或營運撤離中國。

調查亦顯示，60%的受訪者指由於缺乏員工、無法獲得供應或政府下令封鎖，導致生產放緩或減少。製造商當中有82%報告說生產放緩或減少。供應鏈方面，57%的受訪者表示，由於運輸和航運網絡中斷，最近的疫情爆發擾亂了他們的供應鏈，而在製造商中，86%受訪者說他們的供應鏈被打亂。

近三成受訪者最近推遲投資

此外，29%的受訪者因為最近的疫情爆發而推遲了投資，17%人減少了投資。另有30%的人說，目前判斷他們的投資將受到何等影響還為時過早。

51%的受訪者對中國控制疫情傳播的努力感滿意。然而，77%的受訪者不滿隔離時間長度，69%的受訪者對赴華旅遊的限制不滿意。

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