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【山地悠遊人生@iM網欄】什麼是成就？陪伴孩子成長

名人薈萃 08:00 2022/04/03

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一個人最核心重點是他的思維方式，大可分為固定型或成長型。 固有型基本上現在是怎樣，如果沒有奇遇，往後的人生也是如此。成長型思維方式的人認為成敗取決於個人的努力與堅持，擁有成長型思維的人渴望透過努力而作出改變。思維方式不但影響我們的行事動機，還會影響我們對成就感的看法。

 

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

 

心理學提出的幸福理論中，包含了「成就感」。但到底什麼是成就；是陪伴小孩成長重要，還是拿到諾貝爾獎重要呢！

我煮中國菜，跟Sara分享。

幾年前在西班牙呆了一陣子，朋友介紹我去她表姐Sara家做Au Pair。Au Pair 等於是沒有工資的保姆，在國外挺流行的，通常是留學生去一個家庭幫忙照顧小孩，Au Pair家庭提供免費住宿。意思是Sara為我提供住宿，白天我可以自由活動，但每個星期免費教Sara八歲的兒子兩堂中文課，每天晚上跟他們一起吃晚餐，用聊天的方式讓她的兒子了解中國文化。

做Au Pair ，照顧Sara的兒子。

Sara 是位科學家，是西班牙某所大學的教授。她是位單親媽媽，有一個八歲的兒子，她獨自帶著孩子已經5年了。Sara從小成績優異，拿獎學金到美國頂級名牌大學留學，一直唸完博士。本來留在美國做研究，當時認識同樣是科學家的前夫，她前夫是玻利維亞人，從小靠獎學金維持生活，夢想是得到諾貝爾獎。本來兩人情投意合，各自投入自己的科學研究。

出席Sara兒子的生日會。

直到兒子出生，Sara的母愛勝於一切，希望陪伴兒子。Sara認為很多東西都是與生俱來，她拿到博士學位後，在實驗室待了兩年，就知道自己天份不足，無論她怎麼努力也無法突破，她知道自己的實力永遠拿不到到諾貝爾獎。可是前夫渴望透過努力而作出改變，日以繼夜地在實驗室裡工作，把所有時間都留在實驗室裡。自從有了兒子以後，他們的鴻溝愈來愈大。

西班牙美麗的古城Girona, 離Sara家15分鐘路程。

Sara覺得，與其在異鄉獨自帶著孩子，還不如回西班牙過著安穩的生活，加上父母都退休了，也希望陪伴孫子成長。於是Sara帶著兒子回到西班牙，在父母居住的小鎮租房，在當地的大學教書。每天早上她親自送兒子上學，然後孩子的外公接放學，外婆在家準備食物。Sara下班後去父母家接兒子，然後回家煮晚餐。她很享受現在的生活，讓兒子在充滿愛的環境裡長大，使她滿足，她不需要其他成就，她認為沒有什麼比陪伴兒子成長更重要。

起點在哪裡，在什麼樣的境況長大，會影響一個人的思維方式，每個人對「成就感」的定義大不相同。讓人成功，最重要的是足夠的自律和韌性，花足夠的時間一定會達他想要的成就。可每天只有24小時，花人生大部分的時間來取得所謂的成功，並不代表生活幸福。

 

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：
以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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