【山地悠遊人生@iM網欄】什麼是成就？陪伴孩子成長

一個人最核心重點是他的思維方式,大可分為固定型或成長型。 固有型基本上現在是怎樣,如果沒有奇遇,往後的人生也是如此。成長型思維方式的人認為成敗取決於個人的努力與堅持,擁有成長型思維的人渴望透過努力而作出改變。思維方式不但影響我們的行事動機,還會影響我們對成就感的看法。

心理學提出的幸福理論中,包含了「成就感」。但到底什麼是成就;是陪伴小孩成長重要,還是拿到諾貝爾獎重要呢!

幾年前在西班牙呆了一陣子,朋友介紹我去她表姐Sara家做Au Pair。Au Pair 等於是沒有工資的保姆,在國外挺流行的,通常是留學生去一個家庭幫忙照顧小孩,Au Pair家庭提供免費住宿。意思是Sara為我提供住宿,白天我可以自由活動,但每個星期免費教Sara八歲的兒子兩堂中文課,每天晚上跟他們一起吃晚餐,用聊天的方式讓她的兒子了解中國文化。

Sara 是位科學家,是西班牙某所大學的教授。她是位單親媽媽,有一個八歲的兒子,她獨自帶著孩子已經5年了。Sara從小成績優異,拿獎學金到美國頂級名牌大學留學,一直唸完博士。本來留在美國做研究,當時認識同樣是科學家的前夫,她前夫是玻利維亞人,從小靠獎學金維持生活,夢想是得到諾貝爾獎。本來兩人情投意合,各自投入自己的科學研究。

直到兒子出生,Sara的母愛勝於一切,希望陪伴兒子。Sara認為很多東西都是與生俱來,她拿到博士學位後,在實驗室待了兩年,就知道自己天份不足,無論她怎麼努力也無法突破,她知道自己的實力永遠拿不到到諾貝爾獎。可是前夫渴望透過努力而作出改變,日以繼夜地在實驗室裡工作,把所有時間都留在實驗室裡。自從有了兒子以後,他們的鴻溝愈來愈大。

Sara覺得,與其在異鄉獨自帶著孩子,還不如回西班牙過著安穩的生活,加上父母都退休了,也希望陪伴孫子成長。於是Sara帶著兒子回到西班牙,在父母居住的小鎮租房,在當地的大學教書。每天早上她親自送兒子上學,然後孩子的外公接放學,外婆在家準備食物。Sara下班後去父母家接兒子,然後回家煮晚餐。她很享受現在的生活,讓兒子在充滿愛的環境裡長大,使她滿足,她不需要其他成就,她認為沒有什麼比陪伴兒子成長更重要。

起點在哪裡,在什麼樣的境況長大,會影響一個人的思維方式,每個人對「成就感」的定義大不相同。讓人成功,最重要的是足夠的自律和韌性,花足夠的時間一定會達他想要的成就。可每天只有24小時,花人生大部分的時間來取得所謂的成功,並不代表生活幸福。

作者 _ 山地姑娘(姚曉蘭)簡介:

以為自己愛財,從事金融業 9 年,後來發覺更愛看天下,求學袋鼠國,以教外國人中文維生,立志歷遊天下,至今背包遊 80 多國,遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表,唯有撰寫旅遊博客,正宗憤世嫉俗熟女!

