【中美金融戰】中證監確認曾通知會計師行預備中美聯合調查　稱中美審計諮詢進展順利

▲ 中證監回覆外媒，確認曾通知會計師行就中美聯合調查作出預備。

《彭博》較早前引述消息指，中證監和其他監管機構正起草框架方案，以保住大部份中概股上市地位。《CNBC》周五晚上亦報導，指中證監在回覆《CNBC》的一篇聲明中透露，中證監本周曾與部份會計師行開會，通知他們考慮就中美的聯合調查作出預備，又稱中美就審計方面的監管與合作，整體諮詢進展順利。

《彭博》較早前報導，中國政府準備最早在今年年中給予美國審計監管機構權限，可全面檢視大部分在美國上市的中概股審計底稿，但部分握有敏感數據的國有企業和民營企業，難逃從美國除牌的結局。

《CNBC》又引述美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）的回應指，該會正繼續與中國當局會面，致力達成協議。PCAOB又稱，外界對PCAOB與中國就此取得最終協議的惴測實屬過早（premature）。

至於四大會計師行，即羅兵咸永道、德勤、安永及畢馬威，則未有或拒絕就有關報導置評。

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