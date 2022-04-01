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【內房危機】萬達商管擬全面接管建業地產商業項目　建業：可助開源節流及降本增效

股市 22:24 2022/04/01

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【內房危機】萬達商管擬全面接管建業地產商業項目　建業：可助開源節流及降本增效

內房行業頻傳整合重組消息，內媒公布，建業集團與萬達集團簽署戰略合作協議，萬達商業管理將全面接管建業地產 （00832） 的商業項目的招商、對外租賃、運營和物業管理等業務。

建業集團稱，通過引入專業商業項目運營商萬達商管來統一經營管理旗下的商業項目，提高了公司商業不動產項目的資產運營效率和收益水平，是公司採取措施令不動產業務恢復運作的體現，同時能起到開源節流、降本增效的財務效果。

未來與更多的合作夥伴在重點項目股權合作

建業地產表示，集團一直積極與包括央企、國資屬性的集團、金融機構以及房地產企業進行深度戰略合作，未來將與更多的合作夥伴在重點項目股權合作、合資開發及其他一些雙方擅長且互補的領域展開多種形式的合作。

建業集團在港有4家上市公司，除建業地產，還有建業新生活 （09983） 、築友智造科技 （00726） 及中原建業 （09982）

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

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港股 中原建業（09982） 物業管理 建業新生活（09983） 建業地產（00832） 築友智造科技（00726）

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