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【新股IPO】知乎傳已通過上市聆訊 集資1.5億至2億美元

股樓投資 22:33 2022/04/01

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消息指，中文問答社區知乎已成功通過港交所上市聆訊，並已經獲港交所同意採用雙重主要上市模式來港上市，計畫集資1.5億至2億美元（約11.7億至15.6億港元）；聯席保薦人為瑞信、摩根大通、中金以及招銀國際。

【阿里巴巴 9988】阿里巴巴加碼股份回購規模 擴大至250億美元【見下頁】

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同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

知乎在成立的10年期間總共進行過8輪融資，投資方包括創新工場、啟明創投，賽富投資基金，搜狗，騰訊投資，今日資本，華興新經濟基金，光源創投，陽光保險，高盛，百度投資，快手戰投等多家投資機構，成為中國互聯網企業中為數不多的聚集了「BATJ」巨頭股東的「資本寵兒」。

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

 

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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