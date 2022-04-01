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【電動車】比亞迪王傳福：原材料暴漲是行業挑戰　建議增加碳酸鋰開採量和進口量

股市 21:57 2022/04/01

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比亞迪董事長王傳福指原材料價格暴漲是行業需要克服的挑戰，建議增加國內碳酸鋰開採量和國外進口量。

比亞迪董事長王傳福在比亞迪股份 （01211） 業績會上表示，眼下的原材料價格暴漲是行業需要克服的挑戰，建議全面梳理碳酸鋰資源佈局和產能，增加國內開採量和國外進口量，維護市場供需，穩定價格預期，促進行業健康安全發展。

王傳福表示，新能源汽車市場爆發式增長的背後，行業面臨疫情、原材料價格暴漲、供應鏈不穩定等嚴峻挑戰。他強調，成本是必須要面對的一項重要指標，稱「有些東西剛開始做可能貴一點，但是只要規模化以後會把成本降下來。」

王傳福又稱，中國不可能從燃油車時代被石油卡脖子，變成電動車時代被鈷、鎳等金屬卡脖子，指磷酸鐵鋰不含稀有金屬，更加匹配社會資源承受度。他續指，當新能源汽車的性能邁過一定門檻後，對於動力電池能量密度的重要性在降低，取而代之的最重要指標是安全、成本、循環壽命等。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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A股 港股 汽車 電動車 中國 比亞迪股份（01211）

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