  • 16°C
香港時間 : 2022401日 (五) 22:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券2022】新城市廣場推消費券4大優惠 單日最高可獲4,380元回贈

理財智慧 14:50 2022/04/01

分享：

新城市廣場加碼推出4大優惠，配合4月消費券計劃，包括「春日消費券獎賞」派發逾1,000萬元商場電子禮券、聯乘HomeSquare的有獎遊戲、美食多重賞，以及高達4小時免費泊車優惠，單日最高可獲4,380元回贈。

新城市廣場「春日消費券獎賞」將派逾1,000萬元商場電子禮券，大家只需透過AlipayHK、八達通、 Tap & Go 拍住賞及WeChat Pay HK 四大平台使用消費券購物，消費滿指定金額單日最高可享4,380元回贈，當中消費滿1,800元可獲合共480元消費禮券、滿5,000元獲合共1,200元消費禮券、滿15,000元獲合共2,700元消費禮券。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

商場更聯同HomeSquare推出有獎遊戲，只需於其中任何商場消費滿500元或以上，即可參與有獎遊戲一次，獎品總金額逾百萬元，當中包括2,000元新地商場現金券、價值2,980元 OgawaO.M.G 足部按摩器、價值2,680元 Ogawa 揉揉肩、價值800元 Calvin Klein手錶等，相當吸引。另透過四大平台使用消費券購物，可享美食多重賞，三重優惠門檻低至100元，更可與場內食肆推出的外賣自取優惠同時使用。

活動詳情：

春日消費券獎賞

日期：4月1日至5月31日

時間：早上10:00 至晚上10:00

地點：1期4樓及3期1樓The Point會員專櫃

聯場有獎遊戲

日期：消費券發放日起開始至5月6日

時間：上午11:00 至晚上8:00

地點：新城市廣場1期4樓（近G2000）及3期2樓（LOG-ON對出）及新城市中央廣場2座 7樓 HomeCircle 大堂

【百大企業】BTS登《時代》雜誌封面 所屬經紀公司躋身百強企業榜【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
電子消費券 經濟 美食 新城市廣場 New Town Plaza HomeSquare 商場 新地
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新興職業】「出租伴娘」成內地新興行業 每次薪酬可高達800元人民幣 重要入行關鍵：不能太漂亮
【新興職業】「出租伴娘」成內地新興行業 每次薪酬可高達800元人民幣 重要入行關鍵：不能太漂亮
【消費優惠】惠康推新一輪「日日有低價」 貨品增至逾800款 價格不變 入內文即有睇有邊款貨品
【消費優惠】惠康推新一輪「日日有低價」 貨品增至逾800款 價格不變 入內文即有睇有邊款貨品
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【二手樓價】麗城花園大單位劈價大平賣　呎價低過9千平市價近三成　皆因一個緣故
【二手樓價】麗城花園大單位劈價大平賣　呎價低過9千平市價近三成　皆因一個緣故
【有相睇】持貨不足3年要錢唔要貨　連稅實蝕逾百萬急拋售　維景灣畔全海景戶938萬沽
【有相睇】持貨不足3年要錢唔要貨　連稅實蝕逾百萬急拋售　維景灣畔全海景戶938萬沽
【有相睇】珀麗灣靚裝海景兩房　3個月跌價120萬　首置客一見傾心　不惜提高預算去搶
【有相睇】珀麗灣靚裝海景兩房　3個月跌價120萬　首置客一見傾心　不惜提高預算去搶
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款