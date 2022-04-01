【消費券2022】新城市廣場推消費券4大優惠 單日最高可獲4,380元回贈

新城市廣場加碼推出4大優惠，配合4月消費券計劃，包括「春日消費券獎賞」派發逾1,000萬元商場電子禮券、聯乘HomeSquare的有獎遊戲、美食多重賞，以及高達4小時免費泊車優惠，單日最高可獲4,380元回贈。

新城市廣場「春日消費券獎賞」將派逾1,000萬元商場電子禮券，大家只需透過AlipayHK、八達通、 Tap & Go 拍住賞及WeChat Pay HK 四大平台使用消費券購物，消費滿指定金額單日最高可享4,380元回贈，當中消費滿1,800元可獲合共480元消費禮券、滿5,000元獲合共1,200元消費禮券、滿15,000元獲合共2,700元消費禮券。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

商場更聯同HomeSquare推出有獎遊戲，只需於其中任何商場消費滿500元或以上，即可參與有獎遊戲一次，獎品總金額逾百萬元，當中包括2,000元新地商場現金券、價值2,980元 OgawaO.M.G 足部按摩器、價值2,680元 Ogawa 揉揉肩、價值800元 Calvin Klein手錶等，相當吸引。另透過四大平台使用消費券購物，可享美食多重賞，三重優惠門檻低至100元，更可與場內食肆推出的外賣自取優惠同時使用。

活動詳情： 春日消費券獎賞 日期：4月1日至5月31日 時間：早上10:00 至晚上10:00 地點：1期4樓及3期1樓The Point會員專櫃 聯場有獎遊戲 日期：消費券發放日起開始至5月6日 時間：上午11:00 至晚上8:00 地點：新城市廣場1期4樓（近G2000）及3期2樓（LOG-ON對出）及新城市中央廣場2座 7樓 HomeCircle 大堂

【百大企業】BTS登《時代》雜誌封面 所屬經紀公司躋身百強企業榜【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩