【美國經濟】美孳息曲線繼續倒掛　兩年期美債息逼2.5厘見近3年高

美國就業數據上周五公佈後，兩年期美債息上升幅度已超越十年期美債息，導致美債孳息曲線倒掛。至本周一亞洲市時段，兩年期美債息一度走高至2.4904厘，是2019年3月以來的高位，與10年期美債息的距離進一步拉闊。

截至本港時間周一下午4時，十年期美債息報2.393厘，兩年期美債息則略為回軟至2.4465厘，但仍高於前者。

美債 最新殖利率(厘) 2年期 2.4465 3年期 2.624 5年期 2.559 7年期 2.502 10年期 2.393 20年期 2.611 30年期 2.454

上周五公佈的美國3月份非農業職位增加43.1萬個，少於預期的49萬個，失業率降至3.6%，略優於預期的3.7%。數據出爐後，美國兩年期債息升至2.454厘，而十年期美債息則走高至2.448厘，兩者均續創兩年高位，惟前者已高於後者，形成孳息曲線倒掛孳息曲線倒掛。

目前不僅兩年期美債息，三年期、五年期、七年期美債息都已高於十年期美債息，即不計更長期的20年期及30年期債息部份，美債孳息曲線已全面倒掛。

短暫倒掛一般不會被視作衰退訊號

孳息曲線倒掛一直被視為是經濟衰退的預警訊號，因短年期債息高於長年期債息，反映市場預期短期與中期通脹幅度將高於長期通脹幅度，也同時顯示投資者認為短期經濟增長未來將弱於長期增長。不過，市場也同時著重孳息曲線倒掛的維持時間，倘僅僅短暫倒掛，一般不會被視作經濟衰退的訊號。

另外，分析亦指經濟不會在孳息曲線倒掛後立即進入衰退。摩通策略師Mislav Matejka表示，兩者的時間間隔可能長達2年，經濟衰退平均在殖利率曲線倒掛後16個月才開始，股市通常會在孳息曲線倒掛倒掛大約一年後見頂。

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