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【美國經濟】就業數據公佈後　兩年期美債息升越十年期美債息、孳息曲線驚現倒掛

宏觀解讀 21:31 2022/04/01

分享：

美國就業數據公佈後，兩年期美債息上升幅度已超越十年期美債息，導致美債孳息曲線倒掛。兩年期美債息與十年期美債息周四亦曾一度短暫出現倒掛，是2019年以來首次，惟很快十年期美債息已再度高於兩年美債息。

美債 最新殖利率(厘)
2年期 2.454
3年期 2.64
5年期 2.587
7年期 2.549
10年期 2.448
20年期 2.702
30年期 2.543

本港時間周五晚公佈的美國3月份非農業職位增加43.1萬個，少於預期的49萬個，失業率降至3.6%，略優於預期的3.7%。數據出爐後，美國兩年期債息升至2.454厘，而十年期美債息則走高至2.448厘，兩者均續創兩年高位，惟前者已高於後者，形成孳息曲線倒掛孳息曲線倒掛。

不僅兩年期美債息，三年期、五年期、七年期美債息都已高於十年期美債息，即不計更長期的20年期及30年期債息部份，美債孳息曲線已全面倒掛。

短暫倒掛一般不會被視作衰退訊號

孳息曲線倒掛一直被視為是經濟衰退的預警訊號，因短年期債息高於長年期債息，反映市場預期短期與中期通脹幅度將高於長期通脹幅度，也同時顯示投資者認為短期經濟增長未來將弱於長期增長。不過，市場也同時著重孳息曲線倒掛的維持時間，倘僅僅短暫倒掛，一般不會被視作經濟衰退的訊號。

另外，分析亦指經濟不會在孳息曲線倒掛後立即進入衰退。摩通策略師Mislav Matejka表示，兩者的時間間隔可能長達2年，經濟衰退平均在殖利率曲線倒掛後16個月才開始，股市通常會在孳息曲線倒掛倒掛大約一年後見頂。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

相關文章：

【分析】債息倒掛不意味經濟衰退　數據顯示股市不跌反漲

何謂孳息曲線倒掛？話你知美國是否已響起經濟衰退警號

【美國加息】5年期美債息曾升穿30年期美債息、16年來首現倒掛　摩通：衰退平均在倒掛後16個月開始

【美國加息】高盛全綫上調美國債收益率預測　料10年期及2年期債息年底「溫和倒掛」

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經濟衰退 國債 債息倒掛 美國 失業率

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