【新股IPO】威高股份分拆血液淨化子公司來港上市　擬集資39億

引述外電報道，威高股份（01066）有意分拆旗下的血液淨化子公司來港上市，並與華泰證券等顧問正在商討有關上市事宜，初步計畫集資5億美元（約39億港元）。

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據了解，威高血液淨化子公司最快會在第二季上市，惟有關時間表及規模仍有變數。目前威高股份合共持有威海威高血液淨化製品有限公司的28.09%股權。

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此外，威高血液淨化最近完成的一輪新融資仲，合共集資15億元人民幣，而公司有意在香港上市後，再在內地A股上市。

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記者：張以正