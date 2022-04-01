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【新股IPO】威高股份分拆血液淨化子公司來港上市　擬集資39億

股樓投資 22:08 2022/04/01

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引述外電報道，威高股份（01066）有意分拆旗下的血液淨化子公司來港上市，並與華泰證券等顧問正在商討有關上市事宜，初步計畫集資5億美元（約39億港元）。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

據了解，威高血液淨化子公司最快會在第二季上市，惟有關時間表及規模仍有變數。目前威高股份合共持有威海威高血液淨化製品有限公司的28.09%股權。

【港股追蹤】內地氫能推新規劃 建銀看好6隻中港氫能股先行者 港股有呢2隻入圍【見下頁】

 

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此外，威高血液淨化最近完成的一輪新融資仲，合共集資15億元人民幣，而公司有意在香港上市後，再在內地A股上市。

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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