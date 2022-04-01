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【理財規劃】「股神」拍檔芒格︰現今年青人難發達難守財

環球政經 21:48 2022/04/01

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「股神」巴菲特拍檔芒格（Charlie Munger）表示，現時年青人賺錢和儲錢變得愈來愈難，難以給現今年青人提供「一刀切」的投資建議。

芒格指，現時美國通脹高企，許多地區的生活成本也比以往高。對於剛大學畢業的年青人來說，想要變得富有並保持富有，變得更加困難。因此，芒格稱很難給予現今年青人提供「一刀切」的投資建議。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

芒格說，過去幾十年來，他建議的投資策略，是建立多元化的投資組合，可為聰明的投資者帶來大約10%的回報。但現時投資環境變得複雜，這不再是一個萬無一失的策略，「我不認為今年大學畢業的年青人在未來有這麼容易的投資機會。」

不過，這並不意味著年青人不能從投資中獲利，但他們需要耐心，芒格建議年青人認清楚自己或顧問的技能水平，「對於所有覺得當前投資環境困難和混亂的人，我想說的睦，歡迎來到成人的世界。」

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責任編輯：黃苑筠

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