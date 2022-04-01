【虛擬銀行】livi bank推保單融資方案、7-Eleven特許經營商融資方案　增設在港內地客開戶服務

虛擬銀行livi bank（理慧銀行）宣布引入3項產品和服務，包括：向個人客戶提供特許經營融資方案，進軍中小企業務；保單融資方案；以及，身處香港的內地旅客可開戶和匯款。

livi表示，該行為便利店7-Eleven的特許經營商和潛在特許經營商提供獨家的融資機會，支持他們的創業目標。7-Eleven的營運商DFI是livi主要股東怡和集團的子公司。livi的融資方案讓特許經營商盡早取得融資，還款期可達60個月，有助提供現金流支持。客戶透過簡單的文件遞交程序，該行就能為客戶提供度身訂造的批核條款，讓客戶可享靈活還款方案，輕鬆取得信貸。

該行推出保單融資方案，支持客戶的個人和業務營運需求。適用的保單分別為中銀人壽、永明金融及中國人壽，方案幫助客戶在原有保單中釋放所鎖定的資產價值，並且提高相關資產的收益。該行稱，此融資方案可為已全額繳付整付保費壽險保單的客戶提供另一選擇，讓他們獲得資金實現理想。合資格的客戶可迅速以優惠的利率獲得貸款。

此外，身處香港的內地旅客能夠開立livi戶口，並從他們的銀行賬戶轉賬至livi，透過livi手機應用程式享用產品服務與優惠。

CEO孫大威：未來數月推更多新產品

livi行政總裁孫大威表示，該行根據個人和中小企客戶的需求研發全新產品，讓他們切實受益，並展現該行與股東旗下業務合作的協同價值，加上訪港內地旅客開戶服務，有助該行拓展客戶群，並推動該行研發更多創新產品，該行將在未來數月推出更多新產品。

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