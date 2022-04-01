  • 17°C
香港時間 : 2022401日 (五) 21:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】livi bank推保單融資方案、7-Eleven特許經營商融資方案　增設在港內地客開戶服務

Hot Talk 20:52 2022/04/01

分享：

虛擬銀行livi bank（理慧銀行）宣布引入3項產品和服務，包括：向個人客戶提供特許經營融資方案，進軍中小企業務；保單融資方案；以及，身處香港的內地旅客可開戶和匯款。

livi表示，該行為便利店7-Eleven的特許經營商和潛在特許經營商提供獨家的融資機會，支持他們的創業目標。7-Eleven的營運商DFI是livi主要股東怡和集團的子公司。livi的融資方案讓特許經營商盡早取得融資，還款期可達60個月，有助提供現金流支持。客戶透過簡單的文件遞交程序，該行就能為客戶提供度身訂造的批核條款，讓客戶可享靈活還款方案，輕鬆取得信貸。

該行推出保單融資方案，支持客戶的個人和業務營運需求。適用的保單分別為中銀人壽、永明金融及中國人壽，方案幫助客戶在原有保單中釋放所鎖定的資產價值，並且提高相關資產的收益。該行稱，此融資方案可為已全額繳付整付保費壽險保單的客戶提供另一選擇，讓他們獲得資金實現理想。合資格的客戶可迅速以優惠的利率獲得貸款。

此外，身處香港的內地旅客能夠開立livi戶口，並從他們的銀行賬戶轉賬至livi，透過livi手機應用程式享用產品服務與優惠。

CEO孫大威：未來數月推更多新產品

livi行政總裁孫大威表示，該行根據個人和中小企客戶的需求研發全新產品，讓他們切實受益，並展現該行與股東旗下業務合作的協同價值，加上訪港內地旅客開戶服務，有助該行拓展客戶群，並推動該行研發更多創新產品，該行將在未來數月推出更多新產品。

相關文章：

【虛擬銀行】平安壹賬通銀行夥Bowtie推中小企貸款

【虛擬銀行】livi bank開拓保險業務　首批產品將代理中銀人壽保險

【虛擬銀行】ZA Bank：今年重點為保險及投資理財業務 　未來仍以本港客戶為主

 

 

開啟hket App，閱讀全文
Fintech 虛擬銀行 中國人壽（02628） 永明金融 7－Eleven 金融 銀行 livi Bank

上一篇文章

【歐洲央行】歐元區3月份通脹升至歷史高位7.5％　歐央行不排除重新考慮貨幣政策

下一篇文章

【美股期貨】3月非農就業遜預期　美股期貨升幅收窄（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期】傳中國將允許美檢視中概股審計底稿　夜期升逾300點（不斷更新）
【恒指夜期】傳中國將允許美檢視中概股審計底稿　夜期升逾300點（不斷更新）
【美股期貨】3月非農就業遜預期　美股期貨升幅收窄（不斷更新）
【美股期貨】3月非農就業遜預期　美股期貨升幅收窄（不斷更新）
【業績｜三桶油】中石油開市跌近3%　去年多賺3.9倍至921.7億人幣、股息率近7厘、目前能源供應成本明顯上升
【業績｜三桶油】中石油開市跌近3%　去年多賺3.9倍至921.7億人幣、股息率近7厘、目前能源供應成本明顯上升
【停牌潮】約50家公司4.1開市前宣布停牌、內房重災　融創世茂難逃停牌命運、一文看清「預告停牌」股份
【停牌潮】約50家公司4.1開市前宣布停牌、內房重災　融創世茂難逃停牌命運、一文看清「預告停牌」股份
【恒指ADR+夜期】港滙跌穿7.83　阿里巴巴美股低港5%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】港滙跌穿7.83　阿里巴巴美股低港5%（不斷更新）
【開市9點半】中石油盈利創7年最佳、現價股息率近7厘　中海油料首季多賺62%至89%
【開市9點半】中石油盈利創7年最佳、現價股息率近7厘　中海油料首季多賺62%至89%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款