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【美國經濟數據】美4月份美國密歇根大學消費情緒指數65.7　遠勝預期

股市 22:14 2022/04/14

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4月份美國密歇根大學消費情緒指數65.7，遠較預期的59為佳，亦高於59.4的前值；消費者現況指數68.1，略優於預期的67及前值的67.2。

===以下是4月14日數據===

美國3月份零售銷售按月升0.5%，略低於預期的0.6%；前值即2月份變幅由原來的0.3%向上修正至0.8%。撇除汽車及汽油開支後的零售銷售則升0.2%符預期，前值由原來的負0.4%向上修正至負0.1%。

===以下是4月13日數據===

美國公布3月通脹數據，按年升8.5%，超預期的8.4%，續創40年高位，前值為7.9%；按月升1.2%，符預期的1.2%，前值為0.8%。在不計食品及能源價格的核心通脹方面，按年升6.5%，遜預期的6.6%，前值為6.4%；按月升0.3%，遜預期的0.5%，前值為0.5%。

美國總統拜登指，美國3月份70%的通脹，歸咎於普京推動汽油價格上漲。

至於3月實質平均時薪按年跌2.7%，實質平均周薪按年跌3.6%。

===以下是4月8日數據===

美國2月批發庫存終值按月升2.5%，多過預期升2.1%。2月批發銷售按月升1.7%，預期為0.8%，前值4%。

===以下是4月4日數據===

美國2月工廠訂單按月跌0.5%，預期跌0.6%，前值升1.4%。扣除運輸工廠訂單按月升0.4%，勝預期的升0.3%，前值1%。另外，美國2月耐用品訂單終值按月跌2.1%，預期及前值跌2.2%。

===以下是4月1日數據===

美國3月非農業職位增加43.1萬個，少過市場預期的49萬個，失業率降至3.6%，好過市場預期的3.7%。數據顯示，3月私人市場職位增加42.6萬個，少過預期的49.5萬個。

美國3月平均時薪按月升0.4%，符預期；每周平均工時34.6小時，略低於市場預期。

另外，美國3月ISM製造業PMI意外下滑至57.1，遜預期的59，創2020年9月以來新低，受累於新訂單和產品擴張速度放緩。2月建築支出按月升0.5%，遜預期的1%。

相關文章：美國3月公布的經濟數據

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