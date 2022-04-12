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【美國經濟數據】美3月CPI 8.5%超預期　續創40年高　核心CPI 6.5%

股市 20:50 2022/04/12

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美國公布3月通脹數據，按年升8.5%，超預期的8.4%，續創40年高位，前值為7.9%；按月升1.2%，符預期的1.2%，前值為0.8%。在不計食品及能源價格的核心通脹方面，按年升6.5%，遜預期的6.6%，前值為6.4%；按月升0.3%，遜預期的0.5%，前值為0.5%。

至於3月實質平均時薪按年跌2.7%，實質平均周薪按年跌3.6%。

===以下是4月8日數據===

美國2月批發庫存終值按月升2.5%，多過預期升2.1%。2月批發銷售按月升1.7%，預期為0.8%，前值4%。

===以下是4月4日數據===

美國2月工廠訂單按月跌0.5%，預期跌0.6%，前值升1.4%。扣除運輸工廠訂單按月升0.4%，勝預期的升0.3%，前值1%。另外，美國2月耐用品訂單終值按月跌2.1%，預期及前值跌2.2%。

===以下是4月1日數據===

美國3月非農業職位增加43.1萬個，少過市場預期的49萬個，失業率降至3.6%，好過市場預期的3.7%。數據顯示，3月私人市場職位增加42.6萬個，少過預期的49.5萬個。

美國3月平均時薪按月升0.4%，符預期；每周平均工時34.6小時，略低於市場預期。

另外，美國3月ISM製造業PMI意外下滑至57.1，遜預期的59，創2020年9月以來新低，受累於新訂單和產品擴張速度放緩。2月建築支出按月升0.5%，遜預期的1%。

相關文章：美國3月公布的經濟數據

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

經濟數據表現 經濟 美國

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