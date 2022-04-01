【2022消費券】恒隆商場「hello週年消費賞」 消費滿指定金額可獲購物餐飲券

恒隆地產（00101）去年推出「hello恒隆商場獎賞計劃」，計劃1周年適逢政府消費券計劃，恒隆宣布由即日起推出「hello週年消費賞」計劃，顧客於恒隆旗下商場每星期累積消費每滿1,500元，即可獲贈100元之購物電子券1張及50元之餐飲電子券2張。推廣期內新登記之會員同時完成限時任務，更可獲贈高達50元商戶電子券。

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顧客只需登記成為「hello恒隆商場獎賞計劃」會員，由即日起至5月15日在Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場以及中環物業（包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈）之商戶，每星期以電子消費累積每滿1,500元，即可透過恒隆商場手機應用程式，獲贈港幣100元購物電子券1張及港幣50元餐飲電子券2張，每位會員每星期可換領最多3張購物電子券及6張餐飲電子券。

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此外，恒隆亦特別推出「hello會員迎新獎賞」，顧客於推廣期內登記成為「hello恒隆商場獎賞計劃」會員，並完成限時任務，即可獲贈高達50元的商戶電子券。

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「hello會員」可透過恒隆商場手機應用程式以更優惠的hello積分換領獎賞。考慮到現時不少人在家工作及未能出門度假旅行，恒隆特意挑選一系列家用電器及生活用品及體驗給顧客換領，讓會員輕鬆度過在家抗疫時期，當中包括：

Apple HomePod mini無線音箱（太空灰）

Nespresso D40-SG-BK-NE4咖啡機（黑色）

Yohome RG-W40茶思復古即熱飲水機（米白色）

Mi 小米 BHR5058EN空氣淨化器 4 Pro（白色）

SONY SRS-XB13藍牙揚聲器（黑色）

NINTENDO Switch Joy-Con (L) 電光綠及 (R) 電光粉紅遊戲手掣

Francfranc不銹鋼水瓶（白色）

Francfranc GO TABLE鍋子和煎鍋（5件組）

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責任編輯：嚴浩文