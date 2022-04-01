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【蘋果公司】Apple推自家金融服務「Breakout」 以減少對第三方機構的依賴

理財智慧 20:47 2022/04/01

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根據外媒報導，蘋果公司正籌備自家金融服務技術和基礎建設，項目代號被稱為「Breakout」，內容包括：支付處理、貸款風險評估、欺詐分析、信用檢查、處理糾紛等客戶服務功能。以減低對第三方金融系統的倚賴。

【新冠肺炎】彭博3月防疫韌性排名出爐 香港排名倒數第一【下一頁

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

現時無論是Apple Pay還是Apple Card，以及App Store和Apple Store的購物功能，全部都需要依靠第三方金融機構提供支援。蘋果計劃透過「Breakout」項目，打造更佳的用戶體驗，減少對合作夥伴的依賴同時，亦能提升自家利潤。

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你

消息指「Breakout」項目正為未來的產品或服務作準備，目前蘋果會繼續與高盛維持合作關係，至於未來可能會推出的Apple Pay分期付款功能，涉及長期的用戶貸款會交予夥伴處理，而短期貸款則自行處理。

【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤【下一頁

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記者：鄭日棱

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