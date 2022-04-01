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【虛擬經濟】加密貨幣平台ShapeShift DAO 推NFT拍賣　捐贈收益支持女性藝術家

理財智慧 14:50 2022/04/01

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加密貨幣平台 ShapeShift DAO 推出一項新的 NFT 拍賣，以支持 NFT 和區塊鏈行業的女性藝術家。本次拍賣將於 4 月 4 日至 11 日在 OpenSea 上舉行，出售作品是由女性藝術家 LunaHawk 和 ShapeShift DAO 總監 GrayMachine 合作創作的 NFT 系列「Block 495559-Crypto Kitties and the Great Hairball」。

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【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

ShapeShift DAO 總監 GrayMachine 與女性藝術家 LunaHawk，合作創作 10 個獨一無二的原創 NFT 「The Creatures of Cryptozoology 」系列，包括以動物為主題的數字藝術作品，通過動物如獨角獸、熊、鯨魚、蜜獾、公牛等講述加密貨幣的歷史。計劃將收益的 10% 捐贈給女性加密藝術基金，而該基金是一個支持數字藝術領域女性的社區團體。

ShapeShift 自2014年開發非託管加密貨幣交易，讓全球用戶可以安全地購買、持有、交易比特幣和以太坊等數字資產及在平台上互動。

【百大企業】BTS登《時代》雜誌封面 所屬經紀公司躋身百強企業榜【下一頁

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【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

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責任編輯：龍紀瑩

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