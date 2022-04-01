【火速成交】最緊要方便返工　屯門居屋放盤一日即獲上車客承接　365萬低市價8%成交

買樓地點是第一考量，有上車客見心儀屋苑有放盤，極速出手洽議，最後更獲業主減價以低市價入市。美聯物業梁磊昇表示，屯門兆軒苑高層單位放盤1日，火速獲上車客在自由市場以365萬元購入。

梁磊昇表示，新近成交單位是屯門兆軒苑B座高層08室，實用面積376平方呎，屬兩房間隔。原業主在自由市場開價408萬元，放盤僅一日，即獲於鄰近工作的上車客垂青，雙方經過議價之後，減價10.5%至365萬元成交，實用呎價9,707元。代理指，是次成交低市價達8%。

資料顯示，原業主於2009年10月以約80萬元購入上述物業，持貨約12年多，帳面獲利285萬元，物業升值約3.6倍。

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