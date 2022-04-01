【國際油價】OPEC+拒增產兼棄用IEA原油數據　兩大陣型角力浮面成俄烏衝突延伸

▲ OPEC+拒增產兼棄用IEA原油數據。

石油供求捲入俄烏戰爭，並突顯全球不同陣營的角力。油組與盟友（OPEC+）為了與西方國家劃清界線，宣佈棄用美國佔較大話事權的國際能源署（IEA）所提供之數據。

白宮周四宣布，美國未來6個月將從戰略儲備中每天釋放100萬桶石油，以協助降低油價和對抗全國的通脹。不過，美國所釋放的油儲規模，仍遠少於俄羅斯因國際制裁而減少的日均300萬桶供應。

周四晚舉行會議的油組與盟友（OPEC+），亦未有順應西方國家的增產要求，宣佈維持5月份每日增產43.2萬桶的目標，而且據報成員國僅以12分鐘並完成整個會議，作出維持產量的決定。令外界最出乎預期的是，OPEC+突然宣佈放棄使用一直由IEA提供的原油生產數據，改為使用顧問公司Wood Mackenzie及Rystad Energy的數據。部份OPEC+成員國指，IEA曾提供不準確的數據。

IEA周五開會討論是否緊急釋放石油儲備

IEA本港時間周五晚亦會開會，討論是否緊急釋放石油儲備。國際油價在IEA會議前繳動不大，截至本港時間晚上7時左右，紐約期油偏軟跌0.1％，報每桶100.14美元；布蘭特期油升0.2％，報104.91美元。

另一方面，俄羅斯日前宣佈，要求外國買家必須以俄羅斯盧布結算天然氣合約，否則會終止雙方之前已簽訂的供氣合約，新措施劍指極度依賴俄國能源供應的歐洲各國。不過，外電引述消息指，俄羅斯仍容許中國石油買家以人民幣付款，充份顯示俄羅斯與中國的友好關係。

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