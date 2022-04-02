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哈里梅根無去菲臘親王追思會 料出席碧咸大仔婚禮

環球社會熱點 08:05 2022/04/02

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英國哈里王子與夫人梅根因保安原因，拒絕於上月底返英國出席祖父菲臘親王的追思會。英媒報道指，哈里梅根素來與英國著名前球星碧咸一家交好，兩人料於本月初出席碧咸大仔於美國佛羅里達州舉行的婚禮。

賊仔闖碧咸倫敦4億豪宅 細仔回家搖醒先知被盜 【下一頁】

碧咸（David Beckham）23歲大仔Brooklyn前年與27歲美國女演員Nicola Peltz訂婚，女方曾主演《變形金剛：殲滅世紀》（Transformers: Age of Extinction）而聲名大噪。兩人本月9日將於女方父母名下、位於佛羅里達州棕櫚灘的豪宅舉行盛大婚禮。

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哈里（Prince Harry）及梅根（Meghan Markle）與碧咸夫婦一直關係密切，而碧咸夫婦2018年5月也受邀出席哈里梅根於英國溫莎堡舉行的婚禮。

英媒《OK! Magazine》報道指，由於哈里梅根目前居住的加州豪宅距離Brooklyn婚禮地點的機程很短，因此兩人料將出席這場婚禮。

碧咸借IG帳戶揭哈爾科夫慘況 望有更多援助 【下一頁】

該雜誌更引述消息人士稱，由於碧咸和妻子維多利亞（Victoria Beckham）人脈甚廣，Brooklyn勢必擁有一場群星雲集、備受矚目的婚禮。

而哈里梅根更被視為重要貴賓，再加上兩人的行程一向十分緊密，因此碧咸夫婦很早就希望能邀請兩人出席大仔婚禮。

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責任編輯：鄭錦玲

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