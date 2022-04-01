【防疫服務包】政府六起派發「防疫服務包 」 將以5大渠道派發 基層市民優先收到（附詳情）

特區政府今日（四月一日）宣布，由四月二日早上十時開始，將陸續向全港住戶派發「防疫服務包」，計劃在七天內完成派發工作。是次「防疫服務包」是免費派發，市民不需要輪候或登記。「防疫服務包」由各區民政事務處負責當區統籌，主要透過以下渠道派發。

【綠色炸彈】稅務局今發出22萬張利得稅報稅表 約248萬張個別人士報稅表於6月1日發出【下一頁】

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數



1. 由房屋署和香港房屋協會向轄下公營房屋住戶派發；

2. 透過業主立案法團、其他業主組織及物業管理公司向私人屋苑住戶派發；

3. 透過義工及公務員直接向「三無」大廈及基層家庭等逐家逐戶派發；

4. 透過鄉議局和鄉事委員會向鄉郊和偏遠地區住戶派發；及

5. 透過非政府機構向無家者派發。



政府表示將會優先向基層市民派發防疫物資，特別是「三無」大廈和劏房住戶。在逐家逐戶派發的部分，如到訪不遇，派遞工作人員會留下通知書，住戶可憑通知書在第二階段領取「防疫服務包」。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻



除此之外，未能透過上述途徑領取「防疫服務包」的市民，包括到訪不遇的住戶等，亦可在第二階段（四月七日至四月十三日），向各區民政事務處在全港18區設立約90個補漏拾遺派發站領取「防疫服務包」。

政府感謝一眾立法會議員、「全港社區抗疫連線」、18區社區抗疫連線、超過350個地區組織及非政府機構、同鄉會、善團、義工、制服團體、青年組織、宗教團體及少數族裔服務機構等動員共超過17,000名義工在133個包裝中心參與包裝工作。此外，政府亦感謝13個政策局和轄下部門及律政司的公務員同事積極配合，共動員近2 000名同事協助包裝，讓政府得以在短短三日內順利完成約350萬個「防疫服務包」的包裝工作。

【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑 業主未曾入住 曾裝修但叫停 最終淪為銀主盤【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱