【俄烏局勢】俄羅斯前總統：俄將只向友好國家供應糧食

俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）警告，做為全球主要小麥出口國的俄羅斯，將只向「友好」國家供應糧食和農產品。

梅德韋傑夫在社交媒體上表示，鑑於一些國家的制裁，他想發布一些關於俄羅斯糧食安全簡單但重要的觀點。梅德韋傑夫稱，「我們將只向我們的朋友提供糧食和農產品，幸運的是，我們有很多，而且根本不在歐洲或北美。」至於在出售時，可以按照商定的比例，以盧布和購買國的貨幣計價。

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他提醒，俄羅斯是最大的糧食生產國，與印度和中國並列，近年來是更是最大的小麥出口國。

梅德韋傑夫補充道，俄羅斯在2014年從烏克蘭吞併克里米亞時禁止了大多數西方食品進口，但現在有可能進一步擴禁止進口清單。

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責任編輯：黃苑筠