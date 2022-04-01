【汽車供應鏈】商務部鼓勵跨國車企來華投資　將持續優化汽車產業相關政策

▲ 商務部鼓勵跨國車企來華投資，表示將持續優化汽車產業相關政策。

中國商務部鼓勵跨國車企來華投資，完善產業鏈供應鏈佈局，稱會持續優化汽車產業相關政策，為外資企業提供更好服務保障。

商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文周四主持汽車產業鏈外資企業座談會，17家外資汽相關製造企業和有關汽車工業協會代表參加會議。王受文表示，中國政府高度重視製造業利用外資，汽車產業是中國製造業領域利用外資的重要部分。近年中國不斷擴大汽車領域市場準入，積極鼓勵跨國車企來華投資，持續優化汽車產業相關政策，加大服務保障工作力度，努力為外資車企在華發展壯大創造良好營商環境。

王受文又指，中國在加快實現創新發展和綠色發展的過程中，為跨國車企實現自身科技轉型和電動化戰略提供了廣闊發展空間，希望跨國車企抓住機遇，進一步擴大在華投資，完善產業鏈供應鏈佈局。商務部將會同相關部門和地方，繼續與外資企業加強交流，及時解決困難問題，為外資企業提供更好服務保障。

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