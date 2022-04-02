英財相自比Will Smith 讚自己護妻無出手打人

新出爐奧斯卡影帝韋史密夫因頒獎人Chris Rock開太太健康狀況開玩笑，在典禮上公然掌摑對方引起全球關注。英國財相辛偉誠近期因太太家族企業至今拒絕撤出俄而備受批評，他將自己和韋史密夫比較，指自己同樣護妻。辛偉誠更稱讚至少自己沒有打人。

老婆家族企業未撤出俄 英財相被批賺黑心錢 【下一頁】

辛偉誠（Rishi Sunak）近期不斷受外界批評，指其太太家族正在俄羅斯賺取黑心錢。他接受英國廣播公司（BBC）訪問時開玩笑，將自己和韋史密夫（Will Smith）相提並論，指兩人的太太同樣被人批評，但強調自己沒有打人，對此感到滿意。

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辛偉誠亦在訪問中反駁對太太的批評，稱接受民眾對自己的批評，但強調所有攻擊其太太的行為是錯誤且令人沮喪的。辛偉誠亦為外父、太太父親Narayana Murthy辯護，指對他所取得的一切感到無比自豪及欽佩，再多的抹黑亦不會改變。

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Narayana Murthy創立的印度IT技術服務公司Infosys至今尚未撤出俄羅斯，據報辛偉誠太太擁有其約價值6.9億英鎊（約71億港元）股份，過去一年料共收1,150萬英鎊（約1.18億港元）股息。辛偉誠自俄烏戰爭爆發後一直呼籲英國企業撤出俄羅斯，英國工黨及自由黨批評辛偉誠做法雙重標準。

英國法律規定，內閣成員需申報任何或存在衝突的經濟利益，包括其配偶及近親的經濟利益。但辛偉誠發言人表示，其太太及家人並沒有參與公司營運決策。

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責任編輯：李俊儀