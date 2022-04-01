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【京東系】京東物流再獲母企京東斥半億增持　上周曾配股籌近86億

股市 18:29 2022/04/01

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【京東系】京東物流再獲母企京東斥半億增持　上周曾配股籌近86億

京東物流 （02618） 上周四（24日）宣布將分別向投資者及母企京東集團 （09618） 配股集資4億美元（約31.2億港元）及7億美元（約54.6億港元），即共11億美元（約85.8億港元）後，京東物流股價走低，聯交所披露，京東周四（31日）斥資半億增持京東物流近280萬股。

京東物流上周四宣布配股集資後，翌日即跌穿配售價每股20.71元，過去一周股價明顯受壓，京東集團周四以平均價19.3039元增持京東物流約279.67萬股，涉資5398.72萬元，京東手上的京東物流權益由67.75%增至67.79%。

然而，京東物流周五仍跌2.28%，收報18.9元，成交額約2億元。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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美股 港股 京東集團—SW（09618） 京東物流（02618） 京東（美：JD） 新經濟股
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