▲ 【京東系】京東物流再獲母企京東斥半億增持 上周曾配股籌近86億

京東物流 （02618） 上周四（24日）宣布將分別向投資者及母企京東集團 （09618） 配股集資4億美元（約31.2億港元）及7億美元（約54.6億港元），即共11億美元（約85.8億港元）後，京東物流股價走低，聯交所披露，京東周四（31日）斥資半億增持京東物流近280萬股。

京東物流上周四宣布配股集資後，翌日即跌穿配售價每股20.71元，過去一周股價明顯受壓，京東集團周四以平均價19.3039元增持京東物流約279.67萬股，涉資5398.72萬元，京東手上的京東物流權益由67.75%增至67.79%。

然而，京東物流周五仍跌2.28%，收報18.9元，成交額約2億元。

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