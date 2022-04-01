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【ETF】三星資產運用入股美國ETF發行商Amplify　擁產品於亞洲獨家經營權　Amplify ETF產品有呢啲...

股市 18:26 2022/04/01

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【ETF】三星資產運用入股美國ETF發行商Amplify　擁產品於亞洲獨家經營權　Amplify ETF產品有呢啲...

三星資產運用宣布，已於Amplify Holding Company LLC （Amplify）進行少數股權投資。該公司透過旗下位於美國的SPV（特別目的投資工具）三星資產運用（美國）控股公司，完成了對位於美國惠頓的ETF發行商Amplify的20%股份購入。透過此交易，三星資產運用及Amplify將於ETF的領域上組成策略性商業聯盟。三星資產運用將擁有Amplify產品於亞洲的獨家經營權。除此之外，兩間公司將會合作一同開發新產品以及市場推廣策略。

三星資產運用行政總裁Philip Suh表示，預計透過與Amplify的合作，可以為韓國以及亞洲提供更創新的投資方案，以致三星作為全球領先的資產管理公司，可以為未來增長建立更強基礎。

Amplify行政總裁及創辦人Christian Magoon指，與三星資產運用組成商業伙伴，令Amplify可以參與亞洲地區其中兩個最大的ETF市場，亦是全球ETF增長最快的市場。此外，Amplify亦可以得到三星資產運用在充足資金以及三星機構上的支持，以加速Amplify的業務。

Amplify ETFs管理逾44億美元資產

三星資產運用截至去年12月31日為止，集團管理資金為2580億美元，集團擁有超過300位投資專家，提供全面的投資方案及透過互惠基金、ETF及個別管理賬戶覆蓋不同的資產類別包括股票、固定收益、另類投資以及多元化資產組合。三星資產運用的辦公室現時有環球性的覆蓋，包括香港、紐約及倫敦。Amplify ETFs由Amplify Investments發起，截至去年底，旗下ETFs管理超過44億美元的資產。Amplify ETFs提供更多的投資機會包括增長、入息及風險管理策略。

據Amplify ETFs官網顯示，Amplify ETFs有15隻ETF產品，當中8隻屬主題式，涵蓋鋰電池科技（美：BATT）、區塊鏈企業及加密幣生態圈（美：BLOK）、新興市場金融科技（美：EMFQ）、網上零售（美：IBUY）等，亦有ETF產品持有美國國庫債券及標指期權（美：SWAN）。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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