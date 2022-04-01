【中國經濟】花旗：疫情將拖累第二季增長0.9個百分點　料中央再有政策支持、升全年預測至5%

▲ 花旗料疫情將拖累內地第二季GDP最多0.9個百分點，惟升全年增長預測至5％。

外資對於中國經濟前景分歧，這邊廂摩根士丹利下調中國今年GDP增長預測，由原來的5.1%降至4.6%，那邊廂花旗卻上調內地全年GDP增長預測至5%。

花旗預期，中央會透過基建及可保障性住房等方面的投資，以支持內地經濟，故將全年經濟增長預測向上修正。該行又指，Omicron變種雖然是自疫情於武漢最初爆發以來最差的一波，但對PMI之影響卻較疫情本身來得輕微。

雖然防控措施對需求與服務有顯著影響，但對建造業與生產方面的影響較為溫和。花旗指內地正嘗試在動態清零下將經濟成本縮減至最少，而其中一項可能會採取的政策支持，是放寬信貸以保房地產行業，人行本月亦有機會調整利率及降準。

基於上述原因，花旗將內地全年GDP增長預測由原來的4.8%升至5%，目前中國官方的全年增長目標為5.5%。不過花旗對短期增長亦不樂觀，指內地第二季GDP增長在疫情衝擊下，最多會受0.9個百分點的打擊。

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