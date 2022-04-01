【遊戲熱話】日本最新遊戲銷售榜揭曉　任天堂5年前舊作登上第二位

▲ 第二名則是任天堂於2017年推出的《瑪利歐賽車8豪華版》，即使遊戲本來長期在榜上出現，但因近期任天堂推出的「通行證」服務，增加新賽道吸引更多玩家，令遊戲在上周的銷量達到1.8萬隻。

任天堂及Sony最近不斷推出新作品，多款遊戲受玩家歡迎。遊戲雜誌《Famitsu》公布上周的日本遊戲銷售榜，其中任天堂新作《星之卡比探索發現》登上榜首，而任天堂5年前推出的《瑪利歐賽車8豪華版》竟然排名第二，相信同與遊戲最近推出新服務有關。

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《星之卡比探索發現》是卡比系列首度3D化，其在日本上市首週就賣出38萬隻，奪得第一名。第二名則是任天堂於2017年推出的《瑪利歐賽車8豪華版》，即使遊戲本來長期在榜上出現，但因近期任天堂推出的「通行證」服務，增加新賽道吸引更多玩家，令遊戲在上周的銷量達到1.8萬隻。

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Sony 收獲豐富



至於Sony旗下多款PS新作也榜上有名，例如《鬼線：東京》排名第六，還有《小蒂娜的奇幻樂園》（14）、《Relayer》（17）也有不錯的成績。



遊戲主機銷量方面，仍由Switch領先，單週售出83,800部；PS5則是35,474部，而Xbox Series X/S只有390部。

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責任編輯：廖淑瑩