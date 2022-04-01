  • 19°C
香港時間 : 2022401日 (五) 18:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲熱話】日本最新遊戲銷售榜揭曉　任天堂5年前舊作登上第二位

科技 18:09 2022/04/01

分享：

第二名則是任天堂於2017年推出的《瑪利歐賽車8豪華版》，即使遊戲本來長期在榜上出現，但因近期任天堂推出的「通行證」服務，增加新賽道吸引更多玩家，令遊戲在上周的銷量達到1.8萬隻。

任天堂及Sony最近不斷推出新作品，多款遊戲受玩家歡迎。遊戲雜誌《Famitsu》公布上周的日本遊戲銷售榜，其中任天堂新作《星之卡比探索發現》登上榜首，而任天堂5年前推出的《瑪利歐賽車8豪華版》竟然排名第二，相信同與遊戲最近推出新服務有關。

【機迷熱話】《薩爾達傳說：曠野之息》 續作 推遲至2023年春季發布
 
《星之卡比探索發現》是卡比系列首度3D化，其在日本上市首週就賣出38萬隻，奪得第一名。第二名則是任天堂於2017年推出的《瑪利歐賽車8豪華版》，即使遊戲本來長期在榜上出現，但因近期任天堂推出的「通行證」服務，增加新賽道吸引更多玩家，令遊戲在上周的銷量達到1.8萬隻。

【機迷福音】Sony PlayStation Plus升級 以遊戲訂閱服務對抗微軟
 
Sony 收獲豐富

至於Sony旗下多款PS新作也榜上有名，例如《鬼線：東京》排名第六，還有《小蒂娜的奇幻樂園》（14）、《Relayer》（17）也有不錯的成績。
 
遊戲主機銷量方面，仍由Switch領先，單週售出83,800部；PS5則是35,474部，而Xbox Series X/S只有390部。

【機迷熱話】E3 2022確認取消 盼在明年舉行實體展

責任編輯：廖淑瑩

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Windows】用戶鍾情舊版本？　調查：Windows11增長比例出現停滯
2022/03/31
【Windows】用戶鍾情舊版本？　調查：Windows11增長比例出現停滯
【打擊盜圖】KFC設自家素材網站　多款產品圖免費下載
2022/03/31
【打擊盜圖】KFC設自家素材網站　多款產品圖免費下載

你可能感興趣

【Windows】用戶鍾情舊版本？　調查：Windows11增長比例出現停滯
15:25 2022/03/31
【Windows】用戶鍾情舊版本？　調查：Windows11增長比例出現停滯
【打擊盜圖】KFC設自家素材網站　多款產品圖免費下載
12:00 2022/03/31
【打擊盜圖】KFC設自家素材網站　多款產品圖免費下載
軟件 電玩手遊 3D 星之卡比 XBOX Switch 任天堂 日本 PlayStation Sony

下一篇文章

【Meta】演算法漏洞？　外媒揭Facebook推送虛假、暴力訊息持續半年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【蘋果手機】選擇自動更新iOS反而更遲收到通知？　蘋果解釋背後原因
【蘋果手機】選擇自動更新iOS反而更遲收到通知？　蘋果解釋背後原因
【Android】Google終下放新功能　舊版本Android可使用私隱權限管理功能
【Android】Google終下放新功能　舊版本Android可使用私隱權限管理功能
【電動車】寶馬開發首款3 Series純電動車　只限中國發售
【電動車】寶馬開發首款3 Series純電動車　只限中國發售
【AR技術】美國初創研發AR隱形眼鏡　即將進入臨床測試
【AR技術】美國初創研發AR隱形眼鏡　即將進入臨床測試
【Apple】用戶反映iPhone更新後太耗電　蘋果急釋出iOS 15.4.1
【Apple】用戶反映iPhone更新後太耗電　蘋果急釋出iOS 15.4.1
【Windows】用戶鍾情舊版本？　調查：Windows11增長比例出現停滯
【Windows】用戶鍾情舊版本？　調查：Windows11增長比例出現停滯
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款