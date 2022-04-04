【中美金融戰】中國據報允美國檢視大部分中概股所有審計底稿　第二上市股普升、嗶哩嗶哩百度升逾4%

▲ 【中美金融戰】中國據報允美國檢視大部分中概股所有審計底稿 滴滴盤前急升一成半、阿里巴巴升6%

美國證交會（SEC）本周擴大中概股「預訂除牌名單」，令中概股除牌憂慮再起。外電最新報道指，中國政府準備最早在今年年中給予美國審計監管機構權限，可全面檢視大部分在美國上市的中概股審計底稿，但部分握有敏感數據的國有企業和民營企業難逃從美國除牌。

上周五美國上市的中概股段急漲後，今日港股第二上市的中概股亦見上升。嗶哩嗶哩 （09626） 、百度 （09888） 、萬國數據 （09686） 、網易 （09999） 升逾4%，理想 （02015） 、小鵬 （09868） 升逾4%。阿里巴巴 （09988） 升約2.6%

彭博：中概股除牌解決方案須「最高領導層的認可」

彭博引述消息報道指，中證監和其他監管機構正起草框架方案，令目前在紐約上市的200多家中國公司中，大部分可保住上市地位。但細節仍在討論之中，而且需要最高領導層的認可。一位人士表示，中國監管機構希望能與美方在夏季前後達成協議。

消息指，框架方案預計將澄清哪些數據會觸發國家安全顧慮，當局正在討論阿里巴巴等處理消費者訊息的公司是否會自動歸於「國家安全」，但有消息人士指，處理大量此類訊息不一定會讓一家公司成為安全顧慮。

阿里巴巴等消費者訊息處理未明朗 美SEC近期表態強硬

美國早前設立2024年限期，要求不符合當地審計監管要求的規企業，從美國退市。

報道形容，中方此次讓步表明，在面臨眾多經濟挑戰之際，中國願意在國家安全顧慮和投資者與企業的需求之間做出平衡。



中證監以至國務院近期聲明都強調，正與美國商議處理方案，但美國SEC主席Gary Gensler本周打消有關中美即將達成協議的猜測，表明只有完全遵守美國的審計檢查要求，中概股才能繼續在美國市場交易。

Gensler明言，如果想保護財務文件，中國只需將公司移到非美交易所上市，強調美國法律關注的是不合規的國家，而不是個別公司。

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