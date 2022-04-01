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【電子消費券優惠】華懋推300萬元獎賞　於旗下商場及中環街市消費滿100元可獲300元現金券（附詳情）

Hot Talk 18:02 2022/04/01

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華懋推300萬元獎賞　於旗下商場及中環街市消費滿100元可獲300元現金券（附詳情）

新一輪電子消費券最快於4月7日起派發，華懋集團指，為支持政府新一輪電子消費券計劃，將推出300萬元獎賞，於旗下七大商場及中環街市消費可享高達300%現金回贈優惠。由政府發放消費券當日起，凡於華懋旗下七大商場及中環街市，以4款指定儲值支付工具，包括支付寶香港、八達通、Tap＆Go 及 WeChat Pay 香港消費滿100元，即可獲贈一套三張100元現金券，合共價值300元。每張收據最多可換領兩套現金券，換完即止。

華懋指，現金券適用於華懋集團旗下七大商場及中環街市指定的參與商戶，消費滿200元，即可使用100元現金券乙張，不可累積使用。

華懋旗下七大商場包括：如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎倫敦紐約戲院購物中心，以及由集團負責管理及營運的中環街市。

華懋集團租務部副總監梁力宏表示，自疫情持續兩年以來一直不斷推出多項支援方案，早前投放300萬港元推出100%回贈優惠，與租戶共渡時艱。第五波疫情更為嚴峻，集團再度推出租金寬減方案支援商戶，並適時配合政府新一輪電子消費券政策，加碼推出300%回贈優惠，獎賞高達300萬港元，大大刺激消費意欲，為經濟復甦做好準備。

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