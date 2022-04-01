【烏克蘭戰爭】俄受美制裁影響 新客機用國產引擎

俄羅斯因俄烏戰爭遭到英美等國制裁，多款商品限制出口俄羅斯。俄羅斯周四（3月31日）表示由於制裁影響無法再使用美國製引擎，因此俄羅斯製造的新客機將會採用國產引擎。

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俄羅斯新聞社（RIA）引述俄羅斯副總理Yuri Borisov指，俄羅斯受到制裁不能再繼續使用美國飛機引擎，俄羅斯旗艦客機Irkut MC-21未來將改用俄國產引擎。

Irkut MC-21屬中程飛機，可接載200多名乘客，料於今年投入使用。飛機採用雷神技術公司（Raytheon Technologies）旗下飛機引擎製造商Pratt & Whitney的引擎設計，2020年底首次搭載俄羅斯國產的渦輪扇引擎。

Yuri Borisov表示，Irkut MC-21由現在起只會使用俄羅斯United Engine Corporation（UEC）生產的PD-14引擎，更表示UEC需要擴建設施以提高產量。

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Irkut MC-21飛機製造商為俄羅斯United Aircraft Corporation（UAC）旗下公司Irkut，與UAC一樣，由俄羅斯國營集團Rostec持有多數股權。

俄羅斯中央銀行於去年發表的一份報告指，俄羅斯有65%的企業依賴進口來生產商品。而俄羅斯智庫Gaidar Institute for Economic Policy一項調查結果更顯示，俄羅斯超過6成企業表明，無法為進口商品於國內尋找同類產品作替代。

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責任編輯：鄭錦玲