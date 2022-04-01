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馬鞍山海柏花園低市價一成沽　代理：樓上及樓下層數有凶宅

股樓投資 18:06 2022/04/01

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買家加快入市，以致近期二手交投持續回升，就連另類單位亦有客承接。中原地產胡耀祖說，馬鞍山海柏花園4座高層戶，實用面積412平方呎，兩房間隔，原開價758萬元，議價後以739萬元易手，較市價低約10%，實用呎價約17,937元。

被問到低市價成交因由，代理透露，單位樓上及樓下層數都有凶宅。

資料顯示，原業主於2016年以600萬元購入單位，持貨6年，現賬面賺約139萬元，物業期內升值約23.2%。

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

延伸閱讀【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 海栢花園 馬鞍山 中原地產

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