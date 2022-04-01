馬鞍山海柏花園低市價一成沽　代理：樓上及樓下層數有凶宅

買家加快入市，以致近期二手交投持續回升，就連另類單位亦有客承接。中原地產胡耀祖說，馬鞍山海柏花園4座高層戶，實用面積412平方呎，兩房間隔，原開價758萬元，議價後以739萬元易手，較市價低約10%，實用呎價約17,937元。

被問到低市價成交因由，代理透露，單位樓上及樓下層數都有凶宅。

資料顯示，原業主於2016年以600萬元購入單位，持貨6年，現賬面賺約139萬元，物業期內升值約23.2%。

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