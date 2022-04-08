  • 21°C
香港時間 : 2022409日 (六) 06:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】華僑永亨調整分行營業時間10時至4時半　多間銀行已相繼進一步恢復營業

Hot Talk 19:19 2022/04/08

分享：

隨著第五波疫情高峰已過，各間銀行逐漸增加恢復營業分行或將早前縮短的營業時間延長，最新一間調整分行服務時間的是華僑永亨銀行。

華僑永亨銀行表示，因應疫情最新發展，為配合客戶服務需求，將進一步恢復正常分行服務，從4月11日（下周一）起， 所有分行營業時間將調整為星期一至五上午9時半至下午4時半。此外，分行匯款服務及電子結算截止時間仍為每日下午2時正。

該行早前已分階段恢復正常分行服務，從4月4日起將所有分行營業時間調整為上午10時正至下午4時正。

此外，滙豐早前宣佈，4月1日起新增50間分行恢復五天營業；渣打因應疫情緩和，分行由4月11日起恢復周一至周五營業；花旗銀行全線分行4月4日起恢復營業，One Bay East分行除外；恒生銀行4月4日起分行營業時間恢復至朝9晚4。

相關文章：

【恢復營業】滙豐再多50家分行4月起恢復五天營業 將分階段全面恢復正常分行服務 入內文即睇各分行營業詳情

【第五波疫情】渣打因應疫情緩和　分行4月11日起恢復周一至周五營業

【第五波疫情】恒生銀行4.4起分行營業時間恢復至朝9晚4、周六續不開　目前僅3家地面分行暫停

【第五波疫情】花旗銀行全線分行4月4日起恢復營業　One Bay East分行除外

**強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署**

【第五波疫情】滙豐中銀恒生等多家分行陸續恢復營業、滙豐分行隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）

開啟hket App，閱讀全文
疫情 華僑永亨銀行 花旗銀行 滙豐控股（00005） 銀行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【復課安排】教育局：高小先恢復半日面授　5月初初小、高中及幼稚園一級才恢復面授
【復課安排】教育局：高小先恢復半日面授　5月初初小、高中及幼稚園一級才恢復面授
【航空告急】香港解除禁飛令首周　抵港航班反跌一半、多家航空公司未擬復飛香港
【航空告急】香港解除禁飛令首周　抵港航班反跌一半、多家航空公司未擬復飛香港
【保就業2022】林鄭宣布6方面修訂保就業2022　開支增80億至390億元、放寬受限行業申請
【保就業2022】林鄭宣布6方面修訂保就業2022　開支增80億至390億元、放寬受限行業申請
【美股收市】高盛估需加息至4厘 債息3年高 納指挫1.3% 道指升137點
【美股收市】高盛估需加息至4厘 債息3年高 納指挫1.3% 道指升137點
【港股ADR+夜期】阿里巴巴退守100元關　夜期跌62點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴退守100元關　夜期跌62點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股再低見101港元　夜期跌53點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股再低見101港元　夜期跌53點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款