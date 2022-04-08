【第五波疫情】華僑永亨調整分行營業時間10時至4時半　多間銀行已相繼進一步恢復營業

隨著第五波疫情高峰已過，各間銀行逐漸增加恢復營業分行或將早前縮短的營業時間延長，最新一間調整分行服務時間的是華僑永亨銀行。

華僑永亨銀行表示，因應疫情最新發展，為配合客戶服務需求，將進一步恢復正常分行服務，從4月11日（下周一）起， 所有分行營業時間將調整為星期一至五上午9時半至下午4時半。此外，分行匯款服務及電子結算截止時間仍為每日下午2時正。

該行早前已分階段恢復正常分行服務，從4月4日起將所有分行營業時間調整為上午10時正至下午4時正。

此外，滙豐早前宣佈，4月1日起新增50間分行恢復五天營業；渣打因應疫情緩和，分行由4月11日起恢復周一至周五營業；花旗銀行全線分行4月4日起恢復營業，One Bay East分行除外；恒生銀行4月4日起分行營業時間恢復至朝9晚4。

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