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【第五波疫情】華僑永亨調整分行營業時間10時至4時　多間銀行已相繼進一步恢復營業

Hot Talk 17:49 2022/04/01

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華僑永亨銀行表示，從4月4日起，華僑永亨銀行所有分行營業時間將調整為上午10時正至下午4時正。

隨著第五波疫情高峰已過，各間銀行逐漸增加恢復營業分行或將早前縮短的營業時間延長，最新一間調整分行服務時間的是華僑永亨銀行。

華僑永亨銀行表示，因應疫情最新發展，為配合客戶服務需求，將分階段全面恢復正常分行服務，從4月4日（下周一） 起，華僑永亨銀行所有分行營業時間將調整為上午10時正至下午4時正。此外，分行匯款服務及電子結算截止時間仍為每日下午2時正。

此外，滙豐早前宣佈，4月1日起新增50間分行恢復五天營業；渣打因應疫情緩和，分行由4月11日起恢復周一至周五營業；花旗銀行全線分行4月4日起恢復營業，One Bay East分行除外；恒生銀行4月4日起分行營業時間恢復至朝9晚4。

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