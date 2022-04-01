【新冠肺炎】彭博3月防疫韌性排名出爐 香港排名倒數第一

美國《彭博社》（Bloomberg News）日前公布最新全球防疫韌性排名（Bloomberg’s Covid Resilience Ranking），香港在53個經濟體中排名墊底，彭博指香港疫情嚴重，當中航班容量（Flight Capacity）及社區流動性（Community Mobility）表現很差。

雖然近日本港疫情嚴峻程度已較高峰期明顯回落，在3月份的排名中，香港在53個經濟體中排倒數第一。彭博指，因為本港在航班班次與社區流動性評分較低，因此評定本月香港的復原力位處末席。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

本月排名榜首是挪威，彭博指挪威報道指出，挪威在取消所有旅行限制後，為開放最多疫苗接種者旅遊路線，以及社交限制較寬鬆。排第二及第三的分別阿聯酋與愛爾蘭，英國排名第10，日本及中國分別為第34及48位。至於巴基斯坦﹑俄羅斯及香港分別為51﹑52及53位。

《彭博社》自2020年11月起，針對全球53個規模超過2000億美元經濟體的國家進行評比，每月公布全球「防疫韌性排名」，以了解那些地方能有效應對疫情，同時對人民和經濟的影響最小。排名根據11個項目列出名次，包括對病毒的堵截、醫療質素、疫苗接種率、死亡率和開關進度等。

【百大企業】BTS登《時代》雜誌封面 所屬經紀公司躋身百強企業榜【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩