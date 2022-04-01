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【新冠肺炎】彭博3月防疫韌性排名出爐 香港排名倒數第一

理財智慧 14:50 2022/04/01

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美國《彭博社》（Bloomberg News）日前公布最新全球防疫韌性排名（Bloomberg’s Covid Resilience Ranking），香港在53個經濟體中排名墊底，彭博指香港疫情嚴重，當中航班容量（Flight Capacity）及社區流動性（Community Mobility）表現很差。

雖然近日本港疫情嚴峻程度已較高峰期明顯回落，在3月份的排名中，香港在53個經濟體中排倒數第一。彭博指，因為本港在航班班次與社區流動性評分較低，因此評定本月香港的復原力位處末席。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

本月排名榜首是挪威，彭博指挪威報道指出，挪威在取消所有旅行限制後，為開放最多疫苗接種者旅遊路線，以及社交限制較寬鬆。排第二及第三的分別阿聯酋與愛爾蘭，英國排名第10，日本及中國分別為第34及48位。至於巴基斯坦﹑俄羅斯及香港分別為51﹑52及53位。

《彭博社》自2020年11月起，針對全球53個規模超過2000億美元經濟體的國家進行評比，每月公布全球「防疫韌性排名」，以了解那些地方能有效應對疫情，同時對人民和經濟的影響最小。排名根據11個項目列出名次，包括對病毒的堵截、醫療質素、疫苗接種率、死亡率和開關進度等。

【百大企業】BTS登《時代》雜誌封面 所屬經紀公司躋身百強企業榜【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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