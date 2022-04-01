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【糧食供應】梅德韋傑夫在社交網站發文稱　俄羅斯將只向友好國家供應糧食

商業 17:43 2022/04/01

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現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，俄羅斯將只向友好國家以盧布和國家本幣結算的方式出口糧食。（法新社圖片）

俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，俄羅斯將只向友好國家以盧布和國家本幣結算的方式出口糧食。此外，他提議俄羅斯擴大禁止從西方國家進口商品的名單。

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小麥出口量居全球之首

梅德韋傑夫在社交媒體中寫道，「事實證明，我們的糧食就是我們無聲的武器」。他指出，俄羅斯是世界上最大的糧食生產國之一，近年來其小麥出口量也位居全球之首。

梅德韋傑夫表示，去年俄羅斯的農產品出口總額超過370億美元（約2899億港元），超過軍備出口額。鑒於西方國家對俄採取的制裁，梅德韋傑夫提出俄羅斯糧食安全發展的4個要點。

1.俄羅斯有足夠的食品，完全可以滿足國內需求；
2.在食品供應方面，俄羅斯將優先考慮國內市場及價格管控，且政府繼續對農民進行大規模的系統性援助；
3.俄羅斯將只向友好國家供應糧食和作物，按照商定的比例以盧布和其國家貨幣出售；
4.他表示不會向敵人提供俄羅斯的產品和農產品，也不會從他們那裡購買任何東西。

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責任編輯：李智美

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