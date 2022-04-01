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【綠色炸彈】稅務局今發出22萬張利得稅報稅表 約248萬張個別人士報稅表於6月1日發出

理財智慧 17:37 2022/04/01

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稅務局今日（4月1日）表示，已發出了約22萬張2021至22年度利得稅報稅表、12萬張物業稅報稅表及30萬張僱主報稅表，而為數約248萬張的個別人士報稅表則將於6月1日發出。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

納稅人一般須於相關報稅表的發出日期起一個月內填報。有關僱主報稅表的提交期限則延展至2022年6月1日。就有委任稅務代表的個案，提交報稅表的期限載列於已上載稅務局網站的「整批延期提交報稅表的通函」。

市民可瀏覽稅務局網站，查閱有關填報報稅表的常見問題及答案。稅務局鼓勵納稅人透過「稅務易」電子服務提交報稅表，詳情可瀏覽網頁。與此同時，稅務局的網站亦上載了以電子方式提交僱主報稅表的指引。 另外，稅務局提醒納稅人及僱主，如採用郵遞方式交付報稅表，須支付足額郵資，以確保郵遞準時無誤。市民可瀏覽香港郵政網頁查閱現時的郵費詳情。稅務局不會接收郵資不足的郵件。

 

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責任編輯：羅浩濂

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