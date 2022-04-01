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【京東裁員】京東據報辦理離職員工大排長龍、排籌號碼突破「1000」　社區團購京喜廣東四川江西地區全部裁員

股市 17:37 2022/04/01

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【京東裁員】京東據報辦理離職員工大排長龍、排籌號碼突破「1000」　社區團購京喜廣東四川江西地區全部裁員

京東  （09618） 上周傳出向員工發出「畢業須知」部署裁員，有內媒指，持續了兩周的京東裁員仍在繼續，昨日京東總部大樓有大量被裁員工等待辦理離職手續，其中一位京東員工在下午取號辦理離職時排籌號碼已經排至1000多。

報道引述京東員工稱，被裁員工通常會在所在辦公樓的SSC（員工服務中心）辦理離職，目前京東總部有1號樓、2號樓、4號樓等多個辦公大樓投入使用，推測單日離職人數不止1000多人。

京東社區團購京喜成裁員重災區

京東多個業務部門也出現裁員，報道指，社區團購京喜成裁員重災區，報道稱引述一份關於京喜裁員的截圖顯示，京喜廣東戰區、四川戰區和江西戰區裁員比例為100%，此外京喜平台研發部裁員25%，技術研發部也有部分裁員。

報道又稱，京東本次裁員的節奏非常快，京東工業被通知整個部門被解散，翌日就得辦理離職，沒有任何緩衝的時間。

京東健康傳醫藥部裁員20% 京東零售V事業群面臨解散

京東健康 （06618） 也有多個部門裁員，報道引述員工稱，醫藥部裁員大概在20%左右，大力投入發展的互聯網醫院裁員可能達到60%到70%。報道分析指，由於醫藥部是京東健康的核心部門之一，醫藥部裁員意味著其他部門的裁員比例更高。現任京東健康首席執行官的金恩林此前為醫藥部的負責人。

此外，京東零售下屬的V事業群（包含寵物、圖書等類目）也於近期因為架構調整而解散，裁員比例在20%左右。此外，3C等業務也正在裁員中。而京東物流 （02618） 總部的裁員規模大概在30%左右。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

美股 港股 新經濟股 京東健康（06618） 京東物流（02618） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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